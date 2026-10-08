Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
Вэнс: США лишили Microsoft права просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
Власти США исключили корпорацию Microsoft из программы, позволяющей нанимать иностранных сотрудников с возможностью последующего получения ими грин-карт, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
США приостановили участие Microsoft в визовой программе, которая позволяет нанятым иностранным работникам компаний спустя время получить грин-карту. Причиной стали злоупотребления, передает РИА «Новости».
«В Соединенных Штатах нет другой такой компании, которая, к сожалению, злоупотребляла этой системой больше, чем Microsoft… Мы решили приостановить действие этой программы для Microsoft», – сказал Вэнс.
В прошлом году Microsoft уволила 6 тыс. американских сотрудников, но при этом получила 6,3 тыс. рабочих виз и почти 3 тыс. грин-карт.
«Другими словами, если посчитать, …они заменили каждого сотрудника одним с половиной иностранным сотрудником», – добавил вице-президент.
По словам Вэнса, компания лишилась права подавать заявления на визы H1-B и виды на жительство. Власти США ожидают, что корпорации начнут отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам, готовым работать за меньшую зарплату.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Джей Ди Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.
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До этого американские IT-гиганты запретили выезд из страны иностранным сотрудникам.