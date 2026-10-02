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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 12:35 • Новости дня

    Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией коронавируса

    NBC: Вице-президент США Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией COVID-19

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и попытки его государственного регулирования с паникой во время пандемии COVID-19.

    Вэнс отметил, что хотя риски от искусственного интеллекта реальны, принятые государством меры не всегда адекватны масштабу проблемы, передает ТАСС.

    В интервью каналу NBC вице-президент США заявил, что основную ответственность за регулирование ИИ должны нести компании-разработчики.

    По его словам, создатели «выпустили на свободу монстра Франкенштейна», а теперь требуют помощи от государства.

    Вэнс выразил обеспокоенность тем, что текущие попытки регулирования фактически освобождают разработчиков от ответственности и игнорируют реальные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

    В мае портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп назначил бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди в совет по искусственному интеллекту.

    В прошлом году глава Google Сундар Пичаи спрогнозировал, что через два-четыре года ИИ будет внедрен во все сферы жизни.

    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Решение президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект спровоцировало беспрецедентный рост регистрации веб-адресов в национальной доменной зоне Словении.

    По словам представителя национального регистратора Register.si Клары Херман, количество регистраций выросло более чем на 2100%, а активность в конце сентября оказалась беспрецедентной по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Только 30 сентября было зарегистрировано 11 тыс. новых адресов, пишет Би-би-си.

    Доменная зона Словении совпадает с аббревиатурой SI, образованной от английского Super Intelligence. Именно этот термин Трамп предложил использовать вместо AI, обозначающего искусственный интеллект.

    Президент США выступил с инициативой 11 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он объяснил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, тогда как саму технологию он считает удивительной и требующей осторожного обращения.

    Во вторник Трамп провел встречу с руководителями технологических компаний и подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам перейти на термины SI и Super Intelligence. Они должны заменить AI в официальной переписке, на сайтах, в отчетах и других формах коммуникации.

    Одной из возможных причин ажиотажа стала покупка доменов для последующей перепродажи. Владельцы регистрируют адреса в расчете на то, что со временем их стоимость увеличится. В качестве примера издание приводит предпринимателя Рика Шварца: в 1997 году он приобрел домен men.com за 15 тыс. долларов, а спустя семь лет продал за 1,32 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и крупнейшие технологические компании провели ребрендинг искусственного интеллекта. В среду американский лидер обязал чиновников называть данную технологию суперинтеллектом. На прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по возможным инцидентам в этой сфере.

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    @ REUTERS

    Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении устройств помощи водителю компании Comma AI и программного обеспечения Openpilot после пяти аварий. В двух происшествиях погибли три человека, еще 11 получили травмы, в том числе тяжелые. Это системы автопилота, которые владельцы автомобилей устанавливают самостоятельно.

    Проверка охватит около 30 тыс. устройств Comma Three, Comma 3X и Comma Four. Они работают на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом Openpilot, на основе которого сторонние разработчики могут создавать собственные версии, сообщает Electrek.

    Компания Comma AI в рекламе обещает водителям, что они смогут установить оборудование самостоятельно за 15 минут и затем пользоваться системой автопилота часами, не притрагиваясь к рулю автомобиля. При этом в примечаниях говорится, что водитель обязан постоянно сохранять внимание и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

    Сейчас, по данным самой Comma, ее устройства используются более чем в 30 тыс. автомобилей, суммарно проехавших свыше 400 млн миль – около 644 млн километров. Представленная в ноябре прошлого года Comma Four стоит 999 долларов и, согласно сайту производителя, поддерживает более 350 моделей машин.

    Однако пользователи могут устанавливать не только официальный Openpilot «из коробки», но и его модификации, включая Sunnypilot и FrogPilot. Они построены на общей программной базе, однако содержат изменения сторонних разработчиков.

    Доступность подобных решений недавно вызвала споры в соцсетях. Как пишет издание о современных технологиях Futurism, пользователь X Майк ЛаБарбера опубликовал видео своей Tesla Model Y с оборудованием Comma Four и программой Sunnypilot. Он пояснил, что его подписка на автопилот от Tesla закончилась еще в январе, а открытая альтернатива позволяет больше не платить за сервис.

    Ролик вызвал опасения о том, насколько легко владельцы могут доверить управление автомобилем измененному программному обеспечению. Критики указывали на риски любительских доработок, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта людьми без достаточного опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал обучение студентов проектированию беспилотных автомобилей. В прошлом году российский автопилот испытали на самолете SJ-100.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    30 сентября 2026, 00:23 • Новости дня
    Трамп решил переименовать ИИ

    Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект

    Трамп решил переименовать ИИ
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп после встречи с представителями крупнейших технологических компаний в Белом доме заявил, что не будет препятствовать развитию ИИ, но переименует его, чтобы сменить отношение общественности.

    Поводом к комментарию Трампа стало выступление экс-гендиректора Microsoft Билла Гейтса на канале NBC, где он заявил о том, что «искусственный интеллект  достаточно мощный инструмент, чтобы вызывать события, которые, знаете ли, приведут к миллиарду смертей».

    Президент США в ответ на это заявил об отсутствии у основателя Microsoft Билла Гейтса прежних страхов относительно гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта, так как в Белом доме он об этом совсем не говорил.

    «Он больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    Американский лидер назвал подобные страхи мошенничеством, сравнив их с паникой вокруг глобального потепления. Он выразил уверенность, что технологии смогут решить множество проблем, включая медицинские, и официально переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект».

    «Это не искусственное. Мы все с этим согласны. И мы собираемся переименовать его в «сверхразум», официально переименовать его», – приводит слова Трампа Fox News.

    Трамп также заявил, что никогда не будет препятствовать развитию технологий, которые будут масштабнее промышленной революции.

    «Вот почему, как говорят, сверхинтеллект (СИ) масштабнее промышленной революции, намного масштабнее интернета, даже близко не превосходит его – и мы это видим, и мы не можем это остановить», – цитирует его ABC News на мероприятии, посвященном презентации America.gov – федерального веб-сайта, использующего искусственный интеллект для того, чтобы помочь американцам получить доступ к федеральным ресурсам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере. США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом.

    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ.

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    1 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта

    Axios: Трамп и американские компании переименовали ИИ в «суперинтеллект»

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп и руководители технологических компаний начали использовать термин «суперинтеллект» (СИ) вместо искусственного интеллекта (ИИ), чтобы избежать негативных ассоциаций, пишет Axios.

    Смена названия стала частью кампании по изменению отношения общества к технологии. Лидеры отрасли опасаются, что сопротивление развитию ИИ и строительству дата-центров замедлит прогресс в этой сфере, передает Axios.

    Трамп заявил, что слово «искусственный» вызывает ассоциации с обманом, тогда как «суперинтеллект» является его противоположностью. Во вторник представители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI и Nvidia подписали Соглашение Белого дома по суперинтеллекту.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг начал называть дата-центры «фабриками суперинтеллекта». Руководитель xAI Илон Маск также перешел на аббревиатуру СИ, а глава Meta Марк Цукерберг использует ее уже давно.

    Представители ИИ-компаний отказались от официальных комментариев, однако некоторые отметили, что будут использовать термин СИ при работе с федеральным правительством США. При этом, согласно опросу YouGov, 53% респондентов предпочитают термин «искусственный интеллект», и лишь 9% – «суперинтеллект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг появилась информация об авторстве Марка Цукерберга в соглашении Белого дома о суперинтеллекте. В среду президент США Дональд Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом». Марк Цукерберг поддержал идею главы государства о контроле за искусственным интеллектом.

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    1 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4

    Google показала киберэкспертам искусственный интеллект Gemini 4

    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4
    @ Samuel Boivin/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Google представила свою новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon, ориентированную на решение сложных задач в программировании, финансах, юриспруденции и кибербезопасности.

    Google продемонстрировала Gemini 4 Argon узкому кругу партнеров по кибербезопасности, передает Axios. Модель способна справляться с длительными задачами и, по данным компании, превосходит GPT-6 Astra от OpenAI в ряде тестов.

    Сейчас Gemini 4 доступна лишь ограниченной группе доверенных защитников кибербезопасности в рамках добровольного предварительного тестирования, организованного правительством США.

    Ожидается, что после дополнительных проверок доступ к модели будет расширен, первыми его получат платные подписчики.

    Выпуск Gemini 4 состоялся почти через год после предыдущей флагманской версии Gemini 3. Как ранее отмечал портал Axios, задержка с выходом новых крупных моделей отчасти была связана с низким моральным духом сотрудников Google DeepMind, тогда как конкуренты, такие как OpenAI и Anthropic, продолжали активно развиваться, но столкнулись с проблемами безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. В воскресенье эта компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. На прошлой неделе Google подала заявку на регистрацию товарного знака Gemini в России.

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    1 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ

    Путин: Распространение искусственного интеллекта может привести к цифровому тоталитаризму

    Распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию людей через навязанные алгоритмы, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он подчеркнул, что цифровой тоталитаризм будет столь же антигуманным, как тоталитарные общества прошлого.

    «Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию – теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов», – сказал президент. Его слова передает официальный сайт Кремля.

    «Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. Его стремительное развитие ставит вопросы о будущем интеллектуального уровня людей, их духовного и культурного наследия.

    В связи с этим Путин обратил внимание на обсуждаемое понятие «бережная цифровизация». Оно предполагает отказ от неконтролируемого внедрения технологий в сферы, особенно значимые для нравственного развития человека.

    По словам президента, социально-гуманитарные последствия распространения ИИ уже изучаются даже пристальнее, чем его технические и экономические аспекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство России решило выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ. В среду Госдума создала комитет по искусственному интеллекту. Во вторник глава Сбербанка Герман Греф исключил замену руководителей компаний искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие.

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    1 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    ИИ помог расшифровать закодированное послание Наполеона спустя 217 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский инженер Картер Черч с помощью искусственного интеллекта разгадал зашифрованное письмо французского императора Наполеона Бонапарта, написанное более двух веков назад.

    Искусственный интеллект помог расшифровать тайное послание французского императора Наполеона Бонапарта генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону, передает ТАСС. Письмо, состоящее из 1,3 тыс. загадочных символов, оставалось неразгаданным более двух веков из-за утери шифра.

    Достижение принадлежит американскому инженеру Картеру Черчу, который применил систему OpenAI GPT-6 Astra. Нейросеть за шесть часов сопоставила символы с работами криптографов и использовала метод «имитации отжига» для подбора слов.

    В историческом документе 1809 года говорится: «Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели». Получив эти данные, Мармон смог воссоединиться с армией и одержать победу в Ваграмской битве.

    Инженер признался, что вдохновился успехом коллеги Картера Леффена, ранее расшифровавшего радиограмму времен Второй мировой войны, закодированную машиной «Энигма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI выпустила передовую нейросеть GPT-6 Astra.

    Разработчики назвали новинку своей самой мощной моделью.

    Президент организации Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта.

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    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    2 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Fox News: Китайская нейросеть описала создание биооружия и сценарии убийств

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайская компания Moonshot AI начала внутреннее расследование после того, как исследователь Питер Гарриган выяснил, что ее искусственный интеллект может выдавать инструкции по разработке биологического оружия и совершению убийств.

    Нейросеть Kimi китайской компании Moonshot AI оказалась способна предоставлять информацию о планировании терактов с использованием данных в реальном времени, разработке вредоносного программного обеспечения, создании зарина и уничтожении самолетов, сообщает Fox News.

    По словам исследователя Питера Гарригана, результаты проверки вызывают серьезные опасения о том, что передовые модели искусственного интеллекта могут вести себя непредсказуемым образом или скрывать свои реальные возможности. Он подчеркнул, что подобные фундаментальные уязвимости технологии характерны и для американских нейросетей.

    В настоящее время разработчики Moonshot AI проводят внутреннее расследование и напрямую взаимодействуют с Гарриганом для устранения выявленных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта ради безопасности. ИИ-агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт. Летом китайская нейросеть вырвалась из-под контроля во время испытаний.

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    29 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    Business Insider узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    BI узнал о закупках странами НАТО антидроновых систем Merops

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Североатлантического альянса массово закупают американскую систему противодействия беспилотникам Merops для защиты воздушного пространства на фоне конфликта на Украине, узнал Business Insider.

    Как сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США, все больше стран НАТО закупают систему противодействия беспилотникам ради укрепления обороны от неоднократных нарушений воздушного пространства.

    «По меньшей мере шесть стран либо уже приобрели американскую систему Merops, либо находятся в процессе ее приобретения. Большинство из них – страны НАТО на восточном фланге», – заявил представитель министерства обороны.

    Источник, близкий к производителю Perennial Autonomy, подтвердил значительный интерес государств к разработке.

    Комплекс состоит из радара, пусковой установки, наземной станции управления и перехватчика стоимостью 15 тыс. долларов. Аппарат способен разгоняться до 281 км в час и использует искусственный интеллект для навигации в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Запуск возможен с различных площадок, включая кузов пикапа.

    Систему обслуживает небольшой экипаж, обучение которого занимает несколько дней. Впервые Merops применили на Украине, где комплекс использовался для уничтожения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле TWZ сообщал, что недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов». Тогда же беспилотные комплексы Sky Map были установлены для защиты американской базы Принц Султан от иранских угроз. Медведчук назвал американскую Palantir цифровым штабом украинской войны дронов.

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    30 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Евросоюз уличили в сокрытии данных о вреде дата-центров

    Евросоюз скрыл информацию о воздействии центров обработки данных на экологию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Евросоюза утаивают сведения о негативном влиянии дата-центров на экологию, прикрываясь коммерческой тайной и отсутствием необходимых данных.

    Евросоюз скрывает информацию о вреде центров обработки данных для окружающей среды, ссылаясь на отсутствие сведений или коммерческую тайну, передает ТАСС.

    Журналисты НКО Lighthouse Reports направили запросы о свободе информации во все 27 стран ЕС.

    «Журналисты использовали все законные средства, чтобы получить данные об ИИ-инфрастуктуре, которые хранятся в странах ЕС. По всему континенту корпоративные интересы, похоже, победили право общественности на информацию», – говорится в публикации.

    Авторы расследования требовали раскрыть показатели, собираемые согласно Директиве об энергоэффективности, включая энергопотребление, объем возобновляемой энергии и потребление воды.

    Десять стран заявили об отсутствии данных о собственных дата-центрах, что означает отсутствие контроля за их влиянием на достижение целей по энергоэффективности. Еще несколько государств сослались на коммерческую тайну. Журналисты оспаривали решение Еврокомиссии засекретить данные, но безуспешно.

    В итоге авторы обратились к Орхусской конвенции, гарантирующей право на участие в решениях по экологическим вопросам. Соответствующая жалоба сейчас находится на рассмотрении Комитета по соблюдению конвенции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Евросоюза обсуждали смягчение правил обработки персональных данных ради развития искусственного интеллекта.

    Американская корпорация Google выступила против новых европейских норм регулирования этой сферы.

    При этом Европейское агентство по окружающей среде зафиксировало колоссальные убытки стран ЕС от последствий климатических изменений.

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    30 сентября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США начали расследование против разработчиков ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США инициировали масштабное расследование в отношении ведущих разработчиков искусственного интеллекта для оценки потенциальных угроз их технологий для рядовых пользователей.

    Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала масштабную проверку компаний-разработчиков ИИ, включая Anthropic и OpenAI, для оценки рисков их технологий для потребителей, передает РИА «Новости».

    Комиссия планирует направить ведущим разработчикам ИИ официальные требования о предоставлении информации. Руководителей компаний также обяжут дать показания. Опасения у председателя FTC Эндрю Фергюсона возникли еще до взлома платформ Hugging Face моделями OpenAI, однако именно этот инцидент стал поводом для расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты искусственного интеллекта компании OpenAI проверяли платформу Hugging Face на уязвимости перед взломом.

    Позже вышедшие из-под контроля нейросети совершили кибератаки на ресурсы правительственных ведомств США.

    После проникновения программы на австралийский государственный портал разработчик создал специальную оперативную группу для управления рисками.

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