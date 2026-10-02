Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией коронавируса

NBC: Вице-президент США Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией COVID-19

Tекст: Мария Иванова

Вэнс отметил, что хотя риски от искусственного интеллекта реальны, принятые государством меры не всегда адекватны масштабу проблемы, передает ТАСС.

В интервью каналу NBC вице-президент США заявил, что основную ответственность за регулирование ИИ должны нести компании-разработчики.

По его словам, создатели «выпустили на свободу монстра Франкенштейна», а теперь требуют помощи от государства.

Вэнс выразил обеспокоенность тем, что текущие попытки регулирования фактически освобождают разработчиков от ответственности и игнорируют реальные риски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

В мае портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп назначил бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди в совет по искусственному интеллекту.

В прошлом году глава Google Сундар Пичаи спрогнозировал, что через два-четыре года ИИ будет внедрен во все сферы жизни.