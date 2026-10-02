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Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией коронавируса
NBC: Вице-президент США Вэнс сравнил ажиотаж вокруг ИИ с пандемией COVID-19
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и попытки его государственного регулирования с паникой во время пандемии COVID-19.
Вэнс отметил, что хотя риски от искусственного интеллекта реальны, принятые государством меры не всегда адекватны масштабу проблемы, передает ТАСС.
В интервью каналу NBC вице-президент США заявил, что основную ответственность за регулирование ИИ должны нести компании-разработчики.
По его словам, создатели «выпустили на свободу монстра Франкенштейна», а теперь требуют помощи от государства.
Вэнс выразил обеспокоенность тем, что текущие попытки регулирования фактически освобождают разработчиков от ответственности и игнорируют реальные риски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.
В мае портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп назначил бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди в совет по искусственному интеллекту.
В прошлом году глава Google Сундар Пичаи спрогнозировал, что через два-четыре года ИИ будет внедрен во все сферы жизни.