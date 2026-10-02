Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Новак перечислил основные риски для экономики России
Новак: Дефицит кадров и жесткие монетарные условия несут риски для экономики
Замедление мировой экономики, регионализация торговли, жесткие монетарные условия и дефицит кадров являются основными рисками для экономики России, заявил вице-премьер Александр Новак.
«В прогнозе мы учитываем внутренние и внешние риски: внешние – это касается и замедления мировой экономики, и регионализации торговли, санкционные ограничения. Внутренние – конечно, это вопрос периода достаточно жестких денежно-кредитных условий, дефицита кадров», – заявил Новак на правительственном часе в Совете Федерации, передает РИА «Новости».
Он отметил, что представленный прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года является умеренно-консервативным.
По словам вице-премьера, ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что положительно скажется на бюджете и экономике страны в целом.
В пятницу Новак констатировал переход экономики России к умеренной динамике.
В понедельник сообщалось, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.
В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что рост экономики России может быть выше прогнозных 0,6%.