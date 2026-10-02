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Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов
Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.
«Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».
По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.
Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.
Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.
Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.
Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.