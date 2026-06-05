Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин рассказал о мировом интересе к восстановлению популяции тигров
Многие страны мира проявляют глубокую заинтересованность в работе по сохранению популяции тигров, что подтверждается международным сотрудничеством в этой сфере, рассказал президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями международных информагентств.
«Что касается тигров, это вполне естественное дело. Мы просто думаем о восстановлении природы, восстановлении экологии, флоры, фауны. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы очень благодарны нашим друзьям из Таджикистана. Мы многое сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров. Это, кстати, самые крупные тигры в мире, крупнее нет», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.
Путин напомнил, что с 2010 года в Петербурге проводится так называемый «Тигриный саммит», так как много стран в мире озабочены сохранением популяции этих животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в мае сообщил, что переданные из России в Казахстан тигры будут выпущены в дикую природу. Президент России назвал успешным совместный с Казахстаном проект по восстановлению популяции амурского тигра. Эксперт Арамилев раскрыл правила выживания при встрече с амурским тигром.