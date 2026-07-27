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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    27 июля 2026, 05:27 • Новости дня

    Путин освободил устранивших нарушения бизнесменов от ответственности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает от административной ответственности компании и чиновников местного самоуправления, если они устранят найденные недочеты.

    Нововведение не сработает, если ходатайство о заключении соглашения подано после передачи материалов дела в суд, передает ТАСС.

    Также поблажка не коснется тех, кто ранее уже нарушал аналогичные требования и не выполнил условия предыдущего договора с проверяющими органами.

    С момента вступления соглашения в силу приостанавливается течение срока давности и производство по делу. Если нарушитель не выполнит свои обязательства, процесс возобновится.

    Документ начинает действовать со дня опубликования, а для органов местного самоуправления нормы заработают с 1 января 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках.

    Месяцем ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил отменить наказания для малого бизнеса за впервые совершенные незначительные правонарушения.

    В июле 2024 года глава государства исключил ряд административных статей в области предпринимательской деятельности из ведения органов внутренних дел.

    25 июля 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

    Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    «Конечно. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    Ранее во время встречи в Омске президент Казахстана выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

    Однако, по словам Пескова, с учетом нынешней позиции Киева подобная заморозка конфликта сейчас невозможна.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

    Казахстанский лидер отметил выгоду продолжения боевых действий исключительно для противников обоих государств.

    При этом Токаев категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

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    26 июля 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в исторической закономерности возвращения западных украинских регионов прежним владельцам.

    Российский лидер во время празднования Дня ВМФ в Петербурге оценил текущую политическую ситуацию на Украине. «Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке», – заявил президент.

    Путин отметил масштабную коррупцию среди украинских элит, которые расхищают государственные средства и финансовую помощь западных покровителей. По его словам, чиновники постоянно скрываются за границей из-за взаимных конфликтов, что полностью разрушает внутреннее единство. Особое внимание президент уделил вопросу западных территорий, переданных Киеву после войны.

    «Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия», – сказал Путин.

    Видео с выступлением Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть украинских территорий.

    До этого глава государства отметил важность возвращения исторических земель под контроль страны.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать попытки недоброжелателей воздействовать на российский торговый флот.

    «Константин Петрович (Кабанцов, командующий Северным флотом РФ) и Виктор Николаевич (Лиина, командующий Тихоокеанским флотом) тоже говорили о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот», – заявил президент, выслушав доклады командующих Северным и Тихоокеанским флотами, передает ТАСС.

    «Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник Генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности страны жестко защищать собственное судоходство.

    Весной текущего года помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин охарактеризовал атаки на танкеры в Черном море как пиратство.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    26 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ. В ходе торжественного мероприятия верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады командующих флотами, пишет ТАСС.

    Ключевым вопросом стала защита западного эксклава. «Безусловно, Калининградская область, в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    Глава государства уточнил, что на переднем крае защиты Калининграда, разумеется, должен находиться Балтийский флот. Президент добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России подготовилось к любому развитию событий вокруг Калининградской области.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО сценариев захвата этого региона.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    26 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи об отказе от крупных боевых судов в пользу малогабаритных катеров, назвав подобные заявления мнением финансово заинтересованных лиц.

    Во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге российский лидер пообщался с военными моряками, передает РИА «Новости». Один из военнослужащих поинтересовался перспективами развития отечественных военно-морских сил. Моряк спросил, действительно ли в будущем небольшие катера полностью заменят крупные надводные корабли.

    Отвечая на заданный вопрос, глава государства подчеркнул несомненную значимость данного направления, однако указал на субъективность радикальных оценок. «Так говорят те, кто работает в сфере «москитного флота», зарабатывает на этом флоте, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил дилемму между строительством больших кораблей и созданием безэкипажных катеров.

    Главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал разработку первого автономного судна для поиска вражеских субмарин.

    До конца текущего года российский флот получит еще 21 новую боевую единицу.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    25 июля 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»

    Путин: Объем поставок по коридору «Север-Юг» вырос на 10% с начала года

    Путин заявил о росте поставок по коридору «Север-Юг»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил взаимодействие Москвы и Астаны в реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг».

    Глава государства подчеркнул важность совместной работы на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Россия и Казахстан активно взаимодействуют в развитии международного транспортного маршрута «Север-Юг». Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном», – сказал Путин.

    По словам российского лидера, объемы поставок по данному маршруту стабильно увеличиваются. Только за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 10%. Кроме того, страны намерены расширять географию использования беспилотного транспорта.

    Глава государства напомнил, что в мае уже заработала первая линия автономного грузового сообщения между Москвой и Астаной. В дальнейшем подобную практику планируют распространить на другие международные направления. В целом потенциал двустороннего логистического партнерства оценивается как безграничный.

    Напомним, президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.

    Весной пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

    Двумя годами ранее Путин пригласил все заинтересованные государства к участию в этом логистическом проекте.

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    25 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже

    Токаев: Путин проявил максимум дипломатической гибкости в Анкоридже

    Токаев отметил дипломатическую гибкость Путина в Анкоридже
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил переговорные навыки президента России Владимира Путина во время прошлогоднего диалога с главой американской администрации Дональдом Трампом на Аляске.

    «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – заявил Токаев российскому коллеге в ходе встречи в Омске, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске изменила ситуацию вокруг украинского конфликта.

    Президент России обсудил с американским коллегой варианты завершения боевых действий без оформления формальных документов.

    В августе прошлого года Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского лидера с результатами этих переговоров.

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    26 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    Путин заявил о важнейшей роли ВМФ в спецоперации
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский флот и морская пехота вносят значительный вклад в решение задач специальной военной операции и поддержание глобального паритета, заявил президент России Владимир Путин.

    Военно-морской флот остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости». По словам главы государства, флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции.

    «Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, но и собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады», – отметил российский лидер во время получения докладов от командующих флотами.

    Корабельные комплексы поражают противника высокоточным оружием, а морские пехотинцы сражаются умело и бесстрашно, добавил президент. Он также передал поздравления с Днем ВМФ бойцам на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил влияние навыков морских пехотинцев на ход спецоперации.

    Глава государства провел встречу с высшим военным руководством в петербургском Главном Адмиралтействе.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

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    24 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    Путин осмотрел импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где оценил готовящийся к первому полету полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310.

    Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО «Яковлев» ознакомился с новым среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21-310. Лайнер оснащен комплектующими и системами исключительно российского производства, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов доложил, что первый серийный образец сейчас готовится к первому полету. В настоящее время на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 таких машин. Они предназначены для передачи авиакомпании «Аэрофлот» в рамках действующего контракта.

    Директор завода Андрей Сойнов уточнил, что предприятие планирует последовательно наращивать темпы серийного производства. Цель – выйти на выпуск 36 самолетов ежегодно. Передача машин заказчику начнется в 2027 году после завершения сертификации и одобрения Росавиации.

    Кроме того, в мае 2026 года стартовала разработка укороченной версии лайнера с увеличенной дальностью полета – МС-21-210. Ранее, в октябре прошлого года, в небо впервые поднялся второй опытный образец МС-21 с отечественными двигателями ПД-14, отработав в воздухе 50 минут без нареканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин осмотрел отечественный самолет МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт поступил на летные испытания.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал поставки первых таких воздушных судов в российские авиакомпании на 2026 год.

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    24 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Путину передали письмо матери погибшего Героя России

    Путину передали письмо матери погибшего Героя России Дьяконова

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину показали письмо матери погибшего в зоне спецоперации Героя России Эдуарда Дьяконова.

    Во время посещения Иркутского авиационного завода Владимиру Путину передали письмо матери погибшего Героя России, сообщают «Вести». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту о судьбе женщины и показал ее обращение.

    В своем письме мать Эдуарда Дьяконова поблагодарила главу государства за заботу о семьях участников спецоперации. Журналист Павел Зарубин сообщил, что мама героя написала президенту письмо о том, что после гибели сына решилась на рождение еще одного ребенка. Теперь она воспитывает дочь, очень похожую на брата-героя.

    Она также попросила распространить меры государственной поддержки на братьев и сестер военнослужащих. Президент внимательно изучил послание. «Хорошо», – сказал Владимир Путин после прочтения письма.

    Эдуард Дьяконов погиб в 2022 году в Мариуполе. Он спас сослуживцев, накрыв своим телом гранату.

    Президент России прибыл на Иркутский авиационный завод для осмотра производства пассажирских лайнеров МС-21. В ходе поездки Путин ознакомился с кабиной собираемого по серийным технологиям самолета.

    В прошлом году губернатор региона Игорь Кобзев передал Владимиру Путину статуэтку от матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова.

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    25 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Омск провел отдельную беседу с руководителем региона Виталием Хоценко.

    Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко в рамках своего визита в регион, передает РИА «Новости».

    Предыдущая встреча российского лидера с главой региона состоялась в мае в Кремле. Тогда стороны обсудили реализацию инвестиционных, логистических и культурных проектов в Омской области, а также меры поддержки участников специальной военной операции.

    Ранее Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым принял участие в пленарном заседании мероприятия. Перед этим главы государств провели отдельную беседу, обсудив актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества.

    На пленарном заседании глава государства выступил с речью о новых горизонтах российско-казахстанского партнерства.

    В прошлом году на встрече с Виталием Хоценко российский лидер отметил стабильный рост валового регионального продукта Омской области.

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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