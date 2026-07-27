Эксперты рынка труда узнали о падении интереса к удаленке с возрастом

Опрос hh.ru показал падение интереса к удаленке с возрастом

Tекст: Катерина Туманова

«Наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров. Почти 3/4 из них (73%) хотели бы видеть в компании кухни или столовые, 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% – комнаты отдыха», – приводит ТАСС данные из материалов исследования.

Более половины молодых специалистов (55%) рассчитывают на гибкий график. Кроме того, 43% опрошенных зумеров предпочитают гибридный формат с посещением офиса два-три раза в неделю и ожидают помощи в обустройстве домашнего рабочего места.

После 35 лет приоритеты сотрудников меняются в пользу корпоративной инфраструктуры. Для работников 35-44 лет по-прежнему важны зоны питания (65%), но возрастает значимость корпоративного транспорта (51%) и парковок (47%).

Удаленная работа остается востребованной для 51% респондентов этой группы, но уже не является ключевым фактором.

Самыми нетребовательными оказались соискатели 45-54 лет. Большинство опций набрали у них меньше голосов, чем в других возрастных категориях, за исключением наличия парковки (43%) и качественной униформы (25%).

Опрос проводился в начале 2026 года и охватил почти 3 тыс. россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали отрасли, которые сохранят удаленную работу. «Мошеловка» выявила мошенников с аферами для удаленщиков.