День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
ВСУ усилили попытки контратаки на трех направлениях в зоне СВО
Военный эксперт Марочко сообщил об активизации ВСУ на трех направлениях
Украинские военные увеличили количество попыток вернуть утраченные позиции в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, применяя артиллерию и беспилотники, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Вооруженные силы Украины увеличили число контратак на трех направлениях фронта, сообщает военный эксперт Андрей Марочко на своей странице в «ВКонтакте». Противник задействовал дополнительные силы для возвращения утраченных позиций.
«На минувшей неделе ситуация на линии боевого соприкосновения имела тенденцию к обострению. Противник активизировался в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Количество атакующих действий вооруженных формирований Украины в данных районах значительно возросло», – заявил эксперт.
Кроме того, украинские подразделения стали чаще использовать мобильные огневые группы. На линии соприкосновения зафиксировано увеличение количества боевых бронированных машин и пикапов. Также отмечается, что артиллерия ВСУ стала активнее применять системы с боевой частью БМ-21 «Град» калибра 122 мм.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере украинскими войсками более 10 тыс. человек за неделю.
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.
Марочко отметил стабильное увеличение числа убитых и раненых в рядах противника.