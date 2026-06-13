Глава ДНР заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы»

Tекст: Елизавета Шишкова

«Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, причем которые являются достаточно дорогими для всех жителей. Национальный парк «Святые горы» – противник достаточно серьезно его повредил», – отметил руководитель республики, передает РИА «Новости».

Местные власти уже разрабатывают план восстановления уникального природного объекта после его полного освобождения от украинских вооруженных формирований. Заповедник располагается на территории сразу трех муниципальных округов республики вдоль долины реки Северский Донец. В его состав входят семь крупных лесных массивов.

Парк отличается богатой флорой и фауной: здесь произрастают свыше 870 видов растений и обитают более 330 видов животных. Из них 12 видов флоры и 26 видов фауны занесены в Красную книгу России. Кроме того, специалисты обнаружили там 129 археологических памятников различных исторических эпох.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об уничтожении формирований ВСУ на территории национального парка «Святые горы».

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