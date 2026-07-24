ВСУ добили дронами укрывшуюся в подвале дома семью под Константиновкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

О случившемся рассказал беженец Данил Бабиков, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские военные сожгли напалмом его дом в поселке Ильиновка под Константиновкой, а затем пытались дронами пробить двери в подвал, где он вместе с родными укрывался.

Бабиков уточнил, что неподалеку от дома находился расчет FPV-дронов украинских войск. Когда его отец перед наступлением холодов взялся заделывать разбитые окна, его заметил разведывательный дрон. «Пилил ножовкой ОСБ-плиту – прилетели дроны. Там поднялись, сюда прилетели, сожгли нас напалмом. Мы еле-еле затушили. Благодаря подвалу мы выжили», – рассказал беженец.

Он добавил, что дом полностью сгорел, но прочные стены выдержали удары дронов по дверям подвала и не обрушились. Константиновка в Донецкой Народной Республике была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Константиновки Алла Плюшко рассказала о забросе противотанковых мин ВСУ в подвал с мирными жителями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки и продвижении ВС России в ДНР.

Киев отказался забирать тела своих погибших военных из Константиновки при предложении России временно прекратить огонь для их передачи.