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ВС России высокоточным ударом поразили резервуары ГСМ для ВСУ в порту Южный
Российские военные нанесли высокоточный удар по инфраструктуре порта Южный в Одесской области, уничтожив хранилища горюче-смазочных материалов для украинской армии, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы России продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда, работающие на нужды ВСУ, передает в Max Минобороны.
В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования. Целью стали резервуары с топливом в порту Южный Одесской области, предназначенные для снабжения украинских войск.
В субботу Россия продолжила массированные удары по портовой инфраструктуре Украины и военным судам.
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