Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!0 комментариев
Житель Подмосковья погиб при атаке дронов ВСУ
Воробьев сообщил о гибели человека при ударе дронов по Электростали
Массированный налет дронов на логистический центр маркетплейса в подмосковной Электростали привел к гибели человека и ранении десятков мирных жителей, сообщили власти региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Электросталь.
«В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона.
По уточненной информации, травмы получили 37 человек. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 23 оцениваются как пациенты средней степени тяжести. Пять человек пребывают в удовлетворительном состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.
Несколькими днями ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек из-за падения дрона в Истре. А в конце июня полугодовалый ребенок скончался после падения аппарата на жилой дом в Егорьевске.