Появились сведения об обстоятельствах смерти Маслякова

Причиной смерти Маслякова назвали онкологическое заболевание

Tекст: Антон Антонов

Как пишет «Комсомольская правда», по «неофициальным данным», злокачественное новообразование в легком у Маслякова выявили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции.

«Ситуация была серьезная, заметные ухудшения в состоянии Маслякова случились в конце 2023 года и весной 2024 года», – пишет издание.

Последнее время он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина. Весной 2024 года врачи признали опухоль неоперабельной, было решено, что другие виды лечения не помогут. Кроме того, сказывались последствия дважды перенесенной Масляковым коронавирусной инфекции, передает RT.

«Сообщается, что последние полгода Масляков с трудом разговаривал и дышал. Он находился в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц, не общался с журналистами, посвящая все свое время семье. Близкие были с ним до последних минут», – сообщает RT.

В связи с болезнью Масляков прекратил заниматься управлением КВН и связанными с игрой проектами.

Напомним, Масляков скончался на 83-м году жизни. За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.