Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Десятки беспилотников уничтожили в небе над Самарской областью
Силы ПВО уничтожили десятки беспилотников в Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении десятков вражеских беспилотников силами противовоздушной обороны.
В небе над Самарской областью сбили десятки вражеских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. По предварительной информации, погибших – нет. Это самое главное. Благодарю наших доблестных защитников за то, что в таких сложнейших условиях они делают свою героическую работу. Экстренные службы в данный момент занимаются устранением последствий атаки», – заявил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников.