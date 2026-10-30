Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Главу Новокубанска задержали за махинации с землей на 12 млн рублей
Главу Новокубанского поселения задержали за ущерб бюджету на 12 млн рублей
Следственное управление СК по Краснодарскому краю сообщило о задержании главы Новокубанского городского поселения по делу о служебном подлоге и махинациях с землей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
По данным следствия, в 2022 году местная администрация сдала земельный участок в аренду для строительства объектов дорожного сервиса, цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Однако на выделенной территории возвели бетонный завод. Чиновник узнал об этом нарушении в 2025 году, но внес ложные сведения в документы и выдал незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующей станции техобслуживания автомобилей.
В результате участок перешел в собственность компании без торгов по заниженной кадастровой стоимости. Ущерб превысил 12,1 млн рублей. Дома и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае бывший первый замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктор Школык оказался под стражей по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
В прошлом году бывшего заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки.