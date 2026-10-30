Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Ушаков анонсировал девять встреч Путина с лидерами стран Африки
Президент Владимир Путин в пятницу проведет девять двусторонних встреч с лидерами стран Африки.
Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».
«Сегодня день двусторонок. Девять встреч», – сказал Ушаков.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28 и 29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о достижении участниками третьего саммита Россия – Африка практически всех поставленных задач.
Глава государства отметил ведение российскими компаниями дел на континенте на равных условиях без выкачивания прибыли.
В среду Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме в Кремле.