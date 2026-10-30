  • Новость часаСенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию
    Пентагон потребовал от Европы «не дразнить русских»
    Верховный суд Белоруссии признал пособника нацистов Буглая виновным в геноциде
    Умер Патрик Стюарт
    Для гуманитарной миссии в Алешках подготовили колонну из 25 автобусов
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    Россия предупредила о диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Миллер предсказал Европе удвоение цен на газ
    Во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 11:33 • Новости дня

    ФНС начала тестировать модель для выявления скрывающих доходы самозанятых

    ФНС начала тестировать поиск скрывающих доходы самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная налоговая служба начала тестировать скоринговую модель, которая поможет выявлять скрывающих свои доходы самозанятых граждан по аннулированным чекам, сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

    Модель ищет недобросовестных налогоплательщиков, которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог», пишут «Ведомости».

    «Федеральная налоговая служба апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми», – заявил Мальцев.

    По словам Мальцева, о сокрытии доходов может свидетельствовать систематическая отмена чеков за определенный период или их аннулирование партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой. Представитель службы добавил, что ведомство постоянно осуществляет риск-ориентированный контроль, при этом новая система не создаст ограничений для честных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявил о планах властей сформировать концептуальную основу единого переходного налогового режима для самозанятых. Летом Федеральная налоговая служба стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок.

    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    Комментарии (6)
    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Норвегия выделила Украине 54 млн долларов на энергоподдержку

    Норвегия выделила 54 млн долларов на энергетическую поддержку Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское правительство выделило Украине около 54 млн долларов на удовлетворение энергетических потребностей в преддверии зимы, сообщило министерство энергетики королевства.

    «Норвегия выделяет 500 млн норвежских крон (53,6 млн долларов) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы», – приводит РИА «Новости» сообщение норвежского правительства.

    Отмечается, что во вторник министр энергетики Норвегии Терье Осланд прибыл с визитом в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Ранее норвежский премьер рассказал об обсуждении территориальных вопросов на переговорах в Осло.

    До этого правительство Норвегии выступило с инициативой продлить действие режима временной коллективной защиты для украинских беженцев до марта 2028 года.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 23:37 • Новости дня
    Государственный долг Украины достиг 212,6 млрд долларов

    Общий госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам сентября государственный внешний и внутренний долг Украины достиг 212,6 млрд долларов, сообщило министерство финансов страны.

    В конце сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов.

    На внешний долг приходится 166,77 млрд долларов, что составляет 78,4% от общего объема, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационную справку украинского Минфина.

    На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов украинские власти в 2027 году собираются направить на финансирование вооруженных сил 108,3 млрд долларов.

    В сентябре замминистра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял, что, по подсчетам оборонного ведомства, на военные расходы стране потребуется 175 млрд долларов.

    Украинские власти пытаются закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, однако западные партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости активизировать поиск внутренних источников доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов Украины оценило требуемые выплаты по государственному долгу в 2027 году в 23,43 млрд долларов.

    В начале месяца внешний долг страны увеличился более чем в восемь раз с августа 2016 года.

    В сентябре Международный валютный фонд спрогнозировал нехватку средств украинского государства в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Туристов на Бали предупредили о риске обмана при безналичной оплате

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Безналичные платежи на Бали наряду с удобством для туристов несут риски финансового мошенничества, предупредили финансовые власти страны.

    Туристов на Бали предупредили о риске мошенничества при безналичной оплате, аферисты могут скопировать данные банковских карт, пишет РИА «Новости».

    «Бали, для которого туризм является основой экономики, получает преимущества от цифровых платежей. Однако мы вновь напоминаем: существуют и риски, если мы не будем поддерживать доверие к использованию таких платежей», – заявил глава представительства Банка Индонезии в провинции Бали Ахрис Сарвани.

    Среди угроз представитель центробанка назвал скимминг – копирование данных банковских карт, фишинг и интернет-мошенничество. Высокая скорость цифровых операций и возможность нахождения преступников и потерпевших в разных странах усложняют борьбу с такими преступлениями.

    Иностранные туристы все активнее пользуются цифровыми платежами. Глава представительства призвал жителей и работников туристического бизнеса проявлять осторожность при проведении цифровых операций. Безопасность платежей необходима для сохранения доверия к финансовой системе и устойчивой работы туристической отрасли Бали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом новая система трансграничных расчетов позволила россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение. Тогда злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры. В марте туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Эксперты раскрыли схему обмана с забытыми в банкоматах картами

    Мошенники начали вымогать деньги с помощью забытых в банкоматах карт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» порекомендовали москвичам не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты, так как они могут оказаться частью схемы по вымогательству денег.

    Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут случайного прохожего. Когда человек пытается извлечь пластик, появляются мнимый владелец и подставные свидетели, которые обвиняют его в краже и требуют заплатить для урегулирования конфликта, передает mos.ru.


    Нередко такая карта является заранее заблокированной пустышкой, однако мошенники требуют от жертвы значительные суммы.

    Для защиты от провокаций специалисты советуют не извлекать забытую карту, не нажимать кнопки банкомата и сразу сообщить о находке в банк. Если карта уже оказалась в руках, следует дождаться сотрудника кредитной организации. При появлении мнимого владельца нельзя пытаться договориться: эксперты рекомендуют сразу вызывать полицию, так как аферисты боятся официальных разбирательств.

    «Эта схема – показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило об использовании дистанционными мошенниками предлога о грозящей блокировке счетов в системе быстрых платежей.

    Ранее эксперты московского проекта «Перезвони сам» сообщили о хищении злоумышленниками средств со счетов держателей Пушкинской карты.

    Также в МВД рассказали о вымогательстве денег с помощью намеренно оставленных в банкоматах банковских карт.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил об интересе России к панафриканскому рейтинговому агентству

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с руководителями региональных организаций Африки Путин сообщил, что финансовые организации России хотят сотрудничать со сформированным в этом месяце в рамках Африканского союза новым рейтинговым агентством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также отметил полезность взаимодействия между российскими банками и панафриканской платежно-расчетной системой. По его словам, недавно стартовали отраслевые диалоги ведомств России с комиссариатами Афросоюза.

    Кроме того, Россия намерена продолжать координацию с объединением по вопросам внешней политики, включая разрешение кризисов и обеспечение безопасности, добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    На выставке для лидеров стран Черного континента Путин призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Председатель Афросоюза и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Владимиру Путину как к брату.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии 5,4 млрд евро на оборону

    ЕК: Венгрия получит оборонный кредит Евросоюза на 5,4 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил об утверждении плана выделения Венгрии 5,4 млрд евро в рамках оборонного кредита SAFE.

    Еврокомиссия утвердила план выделения Будапешту средств по программе оборонного кредитования SAFE, передает РИА «Новости». «Европейская комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся национальных планов SAFE – план Венгрии. Таким образом, подтвержден план для Венгрии на сумму 5,4 млрд евро», – сообщил Ренье.

    Представитель ведомства добавил, что принятое решение еще должно получить одобрение Совета ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша на оборонные нужды по программе SAFE.

    В апреле Еврокомиссия сохранила блокировку выделения финансирования для Венгрии.

    В феврале Будапешт отказался одобрять принятие новых санкций против России до утверждения заявки страны на оборонный кредит.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил о готовности передать странам Африки технологии сбора налогов

    Путин предложил лидерам стран Африки российские технологии сбора налогов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил, что российская сторона обладает передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования и готова ими поделиться.

    «У нас хорошие технологии, вот именно реально хорошие, рекомендую вам познакомиться, специалистов прислать, в области налогообложения, функционирования фискальных служб, таможенного регулирования, все лучше и лучше технологии, причем они не бумажные, а именно цифровые технологии», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, при введении единых стандартов с ближайшими партнерами собираемость налогов возрастает, и Москва готова поделиться этими современными цифровыми инструментами со странами Африки.

    «И мы готовы с вами этим поделиться, это современные цифровые инструменты», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами и заявил о готовности делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    ЦБ предложил увеличить переводы через СБП для бизнеса до 30 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк России планирует увеличить предельную сумму одного платежа через Систему быстрых платежей для бизнеса до 30 млн рублей.

    Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания об увеличении предельной суммы одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса до 30 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, лимит по переводам планируется повысить с 22 ноября 2027 года. Нововведение затронет расчеты между юридическими лицами, а также переводы граждан и бизнеса в бюджетную систему страны.

    В регуляторе пояснили, что предлагаемая мера позволит предпринимателям эффективнее выстраивать операционную деятельность и ускорит оборачиваемость средств. Платежи в бюджет станут удобнее и быстрее для граждан, бизнеса и Федерального казначейства. Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 ноября включительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сравнила владение цифровым рублем с наличием ключей от множества дверей в одну комнату.

    На прошлой неделе Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Тайдон» из-за полной утраты платежеспособности.

    В августе ЦБ сообщил о разработке технологии для совершения платежей в отсутствие сети.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16,5%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный банк Украины (НБУ), учитывая ухудшение инфляционных ожиданий, принял решение увеличить учетную ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых.

    Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5%, передает РИА «Новости». «Учетная ставка повышается на 0,5 п.п., до 16,5%. Такое решение принято учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий», – говорится в сообщении регулятора.

    В сентябре потребительская инфляция в стране ускорилась до 8,8% в годовом выражении, что связано с ростом производственных затрат и снижением предложения товаров и услуг. Прогноз НБУ предусматривает удержание ставки на текущем уровне до второго квартала 2027 года.

    До декабря 2024 года учетная ставка на Украине долгое время держалась на уровне 13%, после чего несколько раз повышалась. Предыдущее повышение на 0,5 процентного пункта состоялось 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны на 2026 год. В начале месяца глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о потере почти 30 млрд долларов налогов из-за воров и коррупционеров.

    Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал остановку доменных печей металлургического комбината «Каметсталь» ударом по военно-промышленному комплексу и экономике страны.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Яндекс отозвал опубликованные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с октябрьскими атаками беспилотников на центры обработки данных компании.

    В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

    Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

    Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

    Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

    На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

    В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Силуанов пообещал довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что поставленная президентом задача по увеличению минимального размера оплаты труда будет выполнена.

    Руководитель финансового ведомства выступил на пленарном заседании Госдумы, где рассказал о реализации поставленных главой государства целей по улучшению благосостояния граждан, передает РИА «Новости».

    «Величина минимального размера оплаты труда в следующем году составит 28 935 рублей. Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тыс. рублей, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами», – сказал Силуанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр финансов Антон Силуанов также спрогнозировал рост среднего размера пенсии по старости до 29,9 тыс. рублей к концу 2027 года.

    Ранее руководитель ведомства рассказал об увеличении реальных доходов россиян более чем на 30% за последние пять лет.

    В начале месяца профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов сообщил о повышении МРОТ почти до 29 тыс. рублей в 2027 году.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    В МВД назвали количество уголовных дел против дропперов

    МВД: В России завели почти 10 тыс. уголовных дел против дропперов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После введения уголовной ответственности для дропперов правоохранительные органы завели почти 10 тыс. уголовных дел.

    Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в ходе выступления за круглым столом в Совете Федерации сообщил, что почти 10 тыс. уголовных дел возбуждено в стране после введения ответственности для дропперов. Около 4,5 тыс. дел из этого числа уже направлены в суд для рассмотрения по существу, отмечает РИА «Новости».

    Он добавил, что правоохранительные органы привлекают к ответственности не только владельцев банковских карт, но и организаторов каналов по выводу похищенных денег.

    Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу в июле 2025 года. Согласно документу, соучастникам мошенников, продающим свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за покупку карты для передачи третьим лицам предусмотрено наказание до шести лет колонии со штрафом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце полиция задержала в Петербурге группу вербовщиков дропперов с незаконным оборотом средств на сумму около 100 млн рублей.

    Ранее Генпрокуратура сообщила о подаче почти 10 тыс. судебных исков для возврата переведенных мошенникам денег. До этого столичное управление МВД заявило о постепенном сокращении числа преступлений по выводу денег с банковских карт.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    Первый зампред ВТБ Пьянов захотел поспорить с ИИ об инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил заключение нового пари по макропрогнозам с искусственным интеллектом, назвав такой спор более безопасным из-за отсутствия угрозы получить щелбаны.

    Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил поспорить с нейросетью об уровне инфляции в конце 2027 года, поскольку такой спор безопаснее пари с главой банка Андреем Костиным, передают «Вести».

    «Мне было бы интересно, например, заключить пари с искусственным интеллектом, с любым нашим помощником, основанном на искусственном интеллекте, о том, какой будет прогноз инфляции в конце 2027 года? … Такое пари гораздо более безопасно: искусственный интеллект не сможет дать щелбанов», – заявил Пьянов.

    В прошлом году руководители кредитной организации поспорили на десять щелчков о решении Банка России по ключевой ставке. Костин ожидал снижения показателя с 21%, а Пьянов ставил на его сохранение. В итоге Центробанк опустил ставку до 20%, после чего ВТБ опубликовал десять сообщений с иконками щелчка.

    Первый зампред банка также оценил в 25-30% вероятность даже минимального снижения ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров регулятора. При этом в 2027 году ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 13,5%. На последнем заседании Банк России сохранил ставку на отметке 14% годовых и повысил средний прогноз на 2027 год до 12,5-13,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральный банк России впервые более чем за год принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    В июне глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение показателя до 12% к концу года.

    В сентябре прошлого года первый зампред банка Дмитрий Пьянов спрогнозировал опускание ключевой ставки до 16% к концу 2025 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Стубб и Стере позвонили Путину вопреки позиции европейских ястребов
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля
    Уволенный генерал Пентагона признался в передаче журналистам данных по Украине
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    Вышел первый военный сериал по сценарию участника СВО

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

    Обе палаты парламента Алжира поддержали предложение о развертывании войск в Нигере. Предположительно, они будут располагаться на старых французских военных базах. Все это тесно связано с интригами Франции, борьбой за Ливию и золотыми рудниками маршала Халифы Хафтара. Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации