Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
ФНС начала тестировать модель для выявления скрывающих доходы самозанятых
ФНС начала тестировать поиск скрывающих доходы самозанятых
Федеральная налоговая служба начала тестировать скоринговую модель, которая поможет выявлять скрывающих свои доходы самозанятых граждан по аннулированным чекам, сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.
Модель ищет недобросовестных налогоплательщиков, которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог», пишут «Ведомости».
«Федеральная налоговая служба апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми», – заявил Мальцев.
По словам Мальцева, о сокрытии доходов может свидетельствовать систематическая отмена чеков за определенный период или их аннулирование партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой. Представитель службы добавил, что ведомство постоянно осуществляет риск-ориентированный контроль, при этом новая система не создаст ограничений для честных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявил о планах властей сформировать концептуальную основу единого переходного налогового режима для самозанятых. Летом Федеральная налоговая служба стала запрашивать у состоятельных неработающих граждан информацию об источниках доходов для оплаты крупных покупок.