Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В Верховной раде оценили потери Украины от теневой экономики
Глава комитета Рады Гетманцев: В тени остается половина экономики Украины
Почти 30 млрд долларов налогов остаются в карманах воров и коррупционеров, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Как мы видим, 1,3 трлн гривен (почти 30 млрд долларов) налогов прячутся в карманах воров разного уровня и коррупционеров», – заявил он в интервью украинскому изданию The Page, передает ТАСС.
Гетманцев отметил, что это связано с недостаточно эффективной работой таможенной и налоговой служб, а также Бюро по экономической безопасности. По его словам, половина экономики Украины находится в теневом секторе.
Ранее Гетманцев заявлял, что ежегодные потери бюджета Украины от теневой экономики превышают 22,3 млрд долларов. Кабмин Украины представил проект бюджета на 2027 год с дефицитом около 36 млрд долларов, рассчитывая покрыть его за счет западного финансирования.
В Киеве также заявляли о нехватке 27 млрд долларов в бюджете Минобороны. Президент Владимир Зеленский назвал дефицит средств «космическим». Как отмечала The New York Times, эти заявления удивили европейских чиновников, которые могут пересмотреть подход к помощи Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Украины анонсировал сокращение 4 тыс. должностей в органах власти.
В начале месяца Киев анонсировал режим жесткой экономии.
В прошлом месяце премьер Украины Денис Корецкий заявил о режиме максимальной экономии.