Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Ирак девальвировал динар к доллару
NINA: Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%
Центральный банк Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, пишет агентство NINA.
Иракские власти приняли решение девальвировать национальную валюту примерно на 14,5%, установив новый курс продажи доллара гражданам на уровне 1520 динаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство NINA.
В письме Центрального банка Ирака, разосланном банкам и обменным компаниям, отмечается, что цена покупки американской валюты у министерства финансов составит 1500 динаров за доллар, а продажи финансовым учреждениям – 1510 динаров. До этого официальный курс продажи доллара населению находился на уровне 1320 динаров.
Новые правила вступили в силу с начала рабочего дня в среду. Регулятор поручил профильным учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить свои системы. Решение об изменении стоимости национальной валюты было принято Советом министров страны во вторник по рекомендации Центробанка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 кг золота.