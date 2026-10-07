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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    42 комментария
    7 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Ирак девальвировал динар к доллару

    NINA: Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, пишет агентство NINA.

    Иракские власти приняли решение девальвировать национальную валюту примерно на 14,5%, установив новый курс продажи доллара гражданам на уровне 1520 динаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство NINA.

    В письме Центрального банка Ирака, разосланном банкам и обменным компаниям, отмечается, что цена покупки американской валюты у министерства финансов составит 1500 динаров за доллар, а продажи финансовым учреждениям – 1510 динаров. До этого официальный курс продажи доллара населению находился на уровне 1320 динаров.

    Новые правила вступили в силу с начала рабочего дня в среду. Регулятор поручил профильным учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить свои системы. Решение об изменении стоимости национальной валюты было принято Советом министров страны во вторник по рекомендации Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 кг золота.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    @ REUTERS/Ali Hashisho

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отбило атаки проправительственных войск Йемена, пытавшихся пробиться к Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Хуситы отразили все попытки наступления проправительственных войск в сторону пролива, пишет РИА «Новости». «Наши вооруженные силы отразили все попытки наступления подкреплений на стороне саудовского противника в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, вынудив их отступить. Им не удалось продвинуться к Баб-эль-Мандебскому проливу», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене.

    В понедельник армия Йемена отбила у хуситов район вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    7 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене

    Хуситы уничтожили разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мятежники-хуситы сбили в небе над йеменской провинцией Эль-Джауф беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Саудовской Аравии.

    Об этом заявил военный представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Наши вооруженные силы сбили разведывательно-ударный беспилотник типа CH-4, принадлежащий саудовскому неприятелю, во время выполнения им враждебных задач в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф», – написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью эти утверждения.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    При атаке на судно у берегов Омана пострадали 11 граждан Индии

    МИД Индии: При атаке на судно MT On Peace в Ормузском проливе ранены 11 индийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торговое судно MT On Peace под флагом Панамы подверглось атаке в Ормузском проливе у побережья Омана, в результате ранения получили 12 членов экипажа, включая 11 граждан Индии, заявило индийское министерство иностранных дел.

    «Мы осуждаем совершенное сегодня нападение на торговое судно MT On Peace (IMO 9893204), шедшее под флагом Панамы, у побережья Омана», – заявили в МИД Индии, передает РИА «Новости». В ведомстве добавили, что судно было поражено снарядом. Из 19 членов экипажа 17 – индийцы.

    Пострадавшие при поддержке властей Омана были эвакуированы и сейчас получают медицинскую помощь. Индийская сторона выразила благодарность Оману за содействие.

    В министерстве также подчеркнули глубокую обеспокоенность Индии в связи с продолжающимися нападениями на суда в регионе и призвали немедленно прекратить подобные атаки ради мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце гражданин Индии погиб при атаке на судно MV Cape Dao у берегов Омана.

    Летом грузовое судно Индии пошло ко дну после атаки у берегов Йемена.

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    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    6 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о подготовке ХАМАС к новой атаке перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС попытается атаковать страну в преддверии парламентских выборов в конце октября.

    Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться вновь напасть на Израиль перед октябрьскими парламентскими выборами, считает израильский премьер, передает ТАСС.

    «Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход», – заявил Нетаньяху в преддверии годовщины атаки прошлого года.

    Глава правительства добавил, что израильская сторона готова к такому развитию событий и будет жестко пресекать подобные попытки. По его словам, за последнее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас максимально ослабли, поэтому на любую ошибку со стороны ХАМАС армия ответит сокрушительной силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке движения.

    В прошлом месяце израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

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    6 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Военные США опровергли крушение американского вертолета над Красным морем

    CENTCOM опроверг сообщения о сбитом американском вертолете над Красным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) назвали недостоверной информацию о том, что вертолет американских Военно-морских сил был сбит над акваторией Красного моря.

    «Сообщения о том, что вертолет ВМС США был сбит над Красным морем, не являются правдой», – заявили во вторник в CENTCOM, передает РИА «Новости».

    В сообщении также говорится, что вся американская авиация и личный состав на Ближнем Востоке находятся в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что вертолет ВМС США пропал у берегов Саудовской Аравии после сигнала бедствия.

    Ранее член экипажа американского военного вертолета пропал в Аравийском море.

    До этого США нанесли серию ударов по Ирану за свой сбитый вертолет Apache.

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    6 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

    DPA: Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Германии за три года открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет агентство DPA.

    За три года после обострения ситуации на Ближнем Востоке правоохранители Берлина открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, передает агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры, передает ТАСС.

    По состоянию на 1 октября 2026 года расследование завершено по более чем 7 тыс. эпизодов. Согласно статистике, около 1,9 тыс. инцидентов расцениваются как преступления на почве антисемитизма.

    Свыше 9,2 тыс. разбирательств напрямую касаются ситуации в секторе Газа. Более трех тысяч из них связаны с правонарушениями на массовых митингах.

    Большая часть обвинений касается использования символики запрещенных организаций, разжигания межнациональной розни и нападений на полицию. При этом в 5,5 тыс. случаев личности нарушителей установить не удалось.

    Уполномоченная по борьбе с антисемитизмом Яна Бертольд заявила: «После резкого всплеска преступности в столице Германии число правонарушений стабилизировалось, однако остается на стабильно высоком уровне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии зафиксировала резкий рост числа антисемитских правонарушений.

    В первой половине текущего года власти Британии зарегистрировали почти 2 тыс. случаев проявления ненависти к евреям.

    На фоне беспорядков во Франции израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль.

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    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан заявил в сентябре о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана. Он же заявлял, что Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций. А меджлис Ирана сообщил о намерении рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

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    6 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    КСИР Ирана заявил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе двух операций на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан Корпус стражей исламской революции (КСИР) ликвидировал восемь боевиков террористических группировок.

    КСИР Ирана заявил, что ликвидировал восемь боевиков на юго-востоке страны в провинции Систан и Белуджистан. «В общей сложности восемь членов террористических группировок были ликвидированы, еще четверо других арестованы», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что эти боевики были связаны с разведывательными структурами США и Израиля. По данным КСИР, они были причастны к убийству исламских религиозных служителей в провинции Систан и Белуджистан в июле и начале октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.

    Ранее КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов.

    В июне КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака.

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    6 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    У иранского острова Кешм в Ормузском проливе раздался взрыв

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звуки взрыва были слышны на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщило агентство IRNA.

    По информации агентства IRNA, «звуки взрыва доносились со стороны моря», передает ТАСС. Сведений о взрыве на самом острове до сих пор не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в районе иранского Кешма также раздались звуки взрыва.

    Неделей ранее там же также прогремели взрывы.

    Летом Иран провел военную операцию в районе Ормузского пролива.

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    7 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Захарова объяснила слухи о «драке русского и украинского пилотов» Flydubai

    Захарова: Слухи о драке русского и украинца на борту Flydubai стали уроком

    Tекст: Вера Басилая

    Слухи о конфликте между пилотами из России и Украины на рейсе Flydubai Дубай – Тель-Авив стали хорошим уроком о том, как опасно поддаваться на информационные вбросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мне кажется, это был прекрасный всем урок – и слава Богу, благополучно закончился – как нельзя поддаваться на первые вбросы», – приводит слова Захаровой радио Sputnik.

    Она отметила, что информационный охват этого фейка был моментальным, сравнив его с «информационным ковровым покрытием». Захарова подчеркнула, что вместо ожидания официальной информации в Сети обсуждали все что угодно, кроме надежды на благополучное разрешение ситуации.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Самолет экстренно сел в Саудовской Аравии. Позже выяснилось, что второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, гражданина ОАЭ, с использованием аварийного топора. Власти Израиля и Генпрокуратура ОАЭ расценивают инцидент как попытку теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai пилот обучался в Новой Зеландии.

    В воскресенье стало известно, что второй пилот планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу.

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    7 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Силы Йемена начали наступление в районе Красного моря

    Tекст: Игорь Иножарский

    Йеменские войска начали масштабную операцию по возвращению стратегически важного района на побережье Красного моря, ранее захваченного хуситами.

    Поддерживаемые правительством Йемена силы начали операцию по захвату горного района на западе от Таиза в рамках масштабного наступления с целью восстановить контроль над побережьем Красного моря и Баб-эль-Мандебским проливом, пишет Al Jazeera.

    Операция, получившая название «Рассвет Йемена», была анонсирована главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими для возвращения всех территорий, включая Сану, удерживаемых хуситами с 2014 года. Вооруженные силы заявили о взятии под контроль стратегических высот.

    Хуситы опровергли информацию о продвижении правительственных войск. В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила запущенную хуситами баллистическую ракету. Пакистан и Турция также договорились активировать меры сдерживания в рамках оборонительного пакта с Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Саудовской Аравии при атаке хуситов на аэропорты пострадали три человека. В воскресенье власти Саудовской Аравии назвали ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду. В субботу хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в столице королевства.

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    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены

    Цены на российскую нефть выросли с 41 доллара в начале года до 92 долларов в сентябре. Однако доходы России от нефти и газа упали на целых 17%. Как такое возможно на фоне двукратного удорожания нефти? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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