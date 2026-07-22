В Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 килограммов золота

Tекст: Денис Тельманов

В ходе расследования дел о выводе государственных средств за рубеж следователи раскрыли масштабную схему, передает ТАСС.

Представитель Высшего судебного совета Дийа Джаафар заявил: «По делу, в котором главным фигурантом является заместитель министра нефти Аднан аль-Джумайли, изъято 40 золотых слитков каждый весом в 1 кг, а также около 5 кг украшений из золота».

Джаафар добавил, что силовики также конфисковали 13 млрд иракских динаров, что составляет около 9,9 млн долларов, и 400 тыс. долларов наличными. В

се эти богатства обвиняемые прятали в нескольких специальных тайниках на территории провинции Салах-эд-Дин.

Месяцем ранее спецслужбы задержали 47 депутатов парламента и высокопоставленных госслужащих по аналогичным обвинениям.

Правоохранители выдали более 200 ордеров на арест, при этом власти пообещали вскоре раскрыть новые имена коррупционеров из министерств нефти и электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США бывшего офицера разведки арестовали за кражу более 300 государственных золотых слитков.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал расследовать причастность Виктора Орбана к перевозке украинцами девяти килограммов золота.

Французская полиция нашла три килограмма драгоценного металла на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.