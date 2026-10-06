Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины

Вагенкнехт потребовала отставки Мерца после его обещания миллиардов Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.

Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.

Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.

В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.