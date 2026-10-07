OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

Tекст: Валерия Городецкая

Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

«Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.