В Республике Корея решили построить «общество равного доступа к ИИ»

Премьер Южной Кореи объявила о создании общества с равным доступом к ИИ

Tекст: Мария Иванова

Власти Южной Кореи будут активно внедрять технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь граждан, чтобы создать общество с равными возможностями для всех. «Развитие технологий должно спасать все больше жизней, предотвращая инциденты и катастрофы, оно должно приносить все больше пользы людям на рабочем месте и в образовании, а также в таких сферах, как медицина и уход за другими людьми», – заявила премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук.

Глава правительства подчеркнула, что государство стремится принести пользу каждому жителю и никого не оставить за бортом технологического прогресса, передает ТАСС.

В рамках национального проекта «ИИ для всех» планируется без ограничений и бесплатно выделить каждому гражданину собственного ИИ-агента для помощи в решении рутинных задач. Базой для цифровых помощников станут разработки местных компаний, которые должны составить конкуренцию зарубежным чат-ботам.

В Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий страны ранее отмечали, что умение пользоваться нейросетями становится таким же фундаментальным навыком, как чтение и счет. Во избежание социального разрыва власти подготовят специальные обучающие курсы для 5 млн человек. Исполнителями программы уже выбраны корпорации SK Telecom, KT и Kakao.

Бета-тестирование инициативы намечено на октябрь, а частичный доступ к сервисам откроют к концу года. Ожидается, что к 2030 году Сеул войдет в тройку мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

В четверг ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады.