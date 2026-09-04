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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    4 сентября 2026, 14:15 • Новости дня

    Орешкин объяснил суть особого правового режима для ИИ на Дальнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин рассказал о внедрении экспериментального правового режима для тестирования нейросетей на Дальнем Востоке.

    Особый правовой режим, который начнет действовать с начала 2027 года, позволит тестировать сложные нейросетевые системы в сферах без критических рисков, передает РИА «Новости».

    По словам Максима Орешкина, Дальний Восток выбран для этих целей из-за потребности в развитии таких проектов на обширных территориях с разветвленной логистикой.

    «Когда мы говорим о регулировании, мы должны понимать, что регулировать мы будем не просто искусственный интеллект как программный продукт, а то, как работают такие сложные системы», – подчеркнул замглавы администрации президента на полях Восточного экономического форума.

    Он отметил, что сейчас правовая база для решений, принимаемых нейросетями, полностью отсутствует.

    Внедрение новых технологий должно кардинально улучшить качество жизни в регионе, в том числе снизить цены на продукты.

    В качестве примера спикер привел автоматизацию тепличных хозяйств, которая повысит доступность свежих овощей в труднодоступных районах до начала навигации.

    Успех эксперимента будет оцениваться не только в финансовых показателях. Ключевыми критериями станут рост продолжительности жизни, улучшение инфраструктуры, а также количество привлеченных технологических компаний и созданных ими рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал запуск особого правового режима на Дальнем Востоке с 2027 года.

    Глава государства включил внедрение искусственного интеллекта в обновленную стратегию развития макрорегиона.

    В начале текущего года Максим Орешкин возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

    Комментарии (10)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока на десять лет
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о переходе к следующему этапу масштабного развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанному на ближайшие десять лет.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, глава государства дал старт новой экономической программе, передает РИА «Новости».

    Макрорегион значительно нарастил свои ресурсные, промышленные и логистические возможности.

    «Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие десять лет – до 2036 года», – подчеркнул Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года.

    Накануне глава государства заявил о необходимости активного развития огромных пространств макрорегиона.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке.

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    3 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока

    Путин потребовал нарастить инвестиции в Дальний Восток по трем направлениям

    Путин назвал три главных направления развития Дальнего Востока
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для кардинального увеличения инвестиций в развитие Дальнего Востока.

    Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он заявил о необходимости кардинального увеличения инвестиций в развитие макрорегиона.

    «Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос», – подчеркнул российский лидер. Он добавил, что такие инициативы должны повышать емкость национального рынка и отвечать на растущий запрос азиатского региона.

    Вторым приоритетом глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании и развитие цифровой экономики. Путин отметил важность внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и биотехнологии, на базе современного регулирования.

    Третьим направлением стали инвестиции в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и спорт. По словам президента, для реализации этих планов требуются смелые решения и обновление нормативно-правовой базы, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент открыл несколько новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал создание единой территории опережающего развития в макрорегионе.

    Месяцем ранее российский лидер заявил о приоритетном внимании властей к дальневосточным территориям.

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    4 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ

    OpenAI выпустила GPT-6 Astra с рекордной мощью и рисками безопасности

    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    @ CFOTO/Sipa USA/Reuters Connect

    Компания OpenAI выпустила модель GPT-6 Astra, которую президент компании Грег Брокман назвал «поколенческим скачком» и потенциальным признаком достижения искусственного общего интеллекта.

    OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, обученную на крупнейшем в истории компании вычислительном кластере из более чем 100 тысяч видеокарт на площадке Stargate в Техасе, сообщает Axios.

    Astra стала первой моделью компании, в обучении которой другие модели играли значимую роль в контроле процесса. Доступ к системе первыми получат участники программы Daybreak Access, а в ближайшие дни она появится у пользователей ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также у разработчиков API.

    Astra стала первой моделью, которая по классификации OpenAI достигла «критического» порога в области кибербезопасности: она способна самостоятельно находить и использовать неизвестные уязвимости в защищенных системах без пошаговых указаний человека. Из-за этого компания ранее отложила выпуск модели, чтобы провести дополнительное тестирование безопасности.

    Модель умеет работать напрямую внутри программ: разрабатывать печатные платы в KiCad, создавать трехмерные сцены в Unity, собирать анимацию автомобильной трансмиссии во FreeCAD и Blender, а также заполнять налоговые декларации по данным формы W-2. Astra также помогла улучшить математический результат, касающийся распределения простых чисел, и показала новые рекордные результаты в тестах по биологии, химии, медицине и физике.

    Вице-президент по исследованиям OpenAI Амелия Глейзе заявила журналистам, что чем больше автономных действий может совершать модель, тем больше доверия к ней требуется, и что компания приложила особые усилия, чтобы научить Astra оставаться в рамках намерений пользователя. Компания также признала, что Astra оказалась сложнее для мониторинга в тестах на попытки избежать контроля, хотя модель пока не научилась скрывать логику рассуждений при решении сложных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI представила новую передовую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

    Президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта (AGI).

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта.

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    4 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Корейцы в шутку назвали Владивосток ближайшей Европой

    Глава корейского культурного центра Гон Пак назвал Владивосток ближайшей Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, граждане Южной Кореи активно интересуются туризмом в России и в шутку называют столицу Приморья самым близким европейским городом, отметил полномочный министр, советник и глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак.

    Глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак рассказал о популярности российских маршрутов среди своих соотечественников, передает РИА «Новости».

    По его словам, туристы из азиатской страны очень хотят путешествовать по России.

    «В последнее время среди корейцев много тех, кто хочет путешествовать. К сожалению, между нами в последнее время нет прямых рейсов. Представляете, до ковида почти 300 тыс. людей приезжали на Дальний Восток. У нас есть смешное высказывание: самая близкая Европа для нас – это Владивосток», – отметил господин Пак.

    Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Владивостоке пришвартовалось пассажирское судно южнокорейской компании Duwon Shipping.

    Оргкомитет ВЭФ анонсировал прибытие на текущий форум делегации из Республики Корея.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    2 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект

    Мэр Нью-Йорка Мамдани запретил школьникам использовать искусственный интеллект

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил о введении годичного запрета на использование искусственного интеллекта для школьников до восьмого класса.

    Власти Нью-Йорка приняли решение о введении годичного моратория на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ, передает РИА «Новости». Ограничения коснутся детей, начиная от двухлетних участников образовательных программ и заканчивая учащимися восьмых классов.

    «Начиная с этого учебного года мы введем годичный мораторий на генеративный ИИ для учащихся от 2-K до восьмого класса», – заявил Мамдани на пресс-конференции. Нововведение затронет около 600 тыс. детей, что составляет две трети всех учащихся государственных школ Нью-Йорка.

    Кроме того, новая политика включает рекомендации по экранному времени. Для самых младших учеников вводятся ограничения на индивидуальное использование устройств.

    Дневные лимиты составят 30 минут для третьих-пятых классов и 45 минут для шестых-восьмых классов.

    Мамдани сравнил использование ИИ с приготовлением пищи: по его словам, шестилетний ребенок слишком мал для безопасного обращения с плитой, но к 16 годам он будет достаточно зрел для освоения этих навыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани официально вступил в должность мэра Нью-Йорка в начале текущего года.

    Минпросвещения России анонсировало расширение изучения искусственного интеллекта в отечественных школах. Руководство НИУ ВШЭ впервые ввело правила использования нейросетей для студенческих научных работ.

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    4 сентября 2026, 02:44 • Новости дня
    OpenAI представила новую передовую ИИ-модель GPT-6 Astra

    Tекст: Антон Антонов

    Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, пишет TechCrunch.

    По словам создателей, это самая мощная и функциональная разработка компании на сегодняшний день, пишет TechCrunch.

    «Astra открывает новые рубежи в использовании компьютеров и браузеров», – заявили в OpenAI.

    В компании заявили, что новинка объединяет многолетние исследования и представляет собой реальный сдвиг в том, какую работу люди могут делегировать ИИ.

    Модель уже доступна клиентам программы кибербезопасности Daybreak. В течение следующей недели доступ получат пользователи платных тарифов Pro, Plus, Enterprise и Business, а также разработчики через API. Особое внимание создатели уделили способностям Astra в сфере программирования и кибербезопасности.

    Однако новая модель вызвала споры из-за использования технологии «непрозрачной рекурсии». Этот метод затрудняет аудит процесса принятия решений ИИ. В компании объяснили это естественной эволюцией: по мере роста возможностей моделей их мониторинг становится сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face для удаления системных журналов.

    Глава компании Сэм Альтман на фоне этого инцидента заявил о достижении технологической сингулярности.

    Корпорация Nvidia купила пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Михалков описал влияние ИИ на искусство

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что искусство потеряет всякий смысл в случае замены человека искусственным интеллектом из-за отсутствия у машин совести и чувств.

    «Потратить свое время на кого-то другого, соучастие в чужой жизни, сострадательность, жажда справедливости – это вечная тема. Они никуда и никогда не исчезнут. Это наивно, но так можно предположить, что если искусственный интеллект заменит естественный, то это вообще будет все бессмысленно, потому что у искусственного интеллекта нет ни совести, ни души, ни сострадания, ни страха, ни любви, ничего», – приводит слова Михалкова ТАСС.

    Он считает, что зрителя всегда будут волновать темы чести, долга и любви, пока существуют человеческие отношения. И классические произведения, такие как «Витязь в тигровой шкуре» или пьесы Шекспира, остаются современными.

    «Но наивно полагать, что если на Гамлета надеть фольгу и поменять текст, то это будет современно. Нет», – подчеркнул режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков ранее резко осудил практику «оживления» с помощью ИИ умерших актеров. Константин Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов с искусственным интеллектом. Режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.


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    3 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с масштабными неполадками в его работе.

    Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».

    Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.

    Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.

    В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.

    В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.

    В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.

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    2 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Захарова назвала обязательный признак великой державы

    Захарова назвала цифровой суверенитет обязательным признаком великой державы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта обязательным атрибутом современной великой державы.

    Захарова выступила на сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства». Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «Информационно-коммуникационные возможности, все вместе – от средств массовой информации до цифровизации, от искусственного интеллекта до мощностей, которые его обеспечивают, тоже являются показателем могущества, уровня развития государства, обязательной атрибутикой великой державы», – сказала Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что статус государства определяется не только экономическими и военными показателями. По ее словам, размер внутреннего валового продукта, объем золотовалютных резервов или мощь армии перестали быть единственными критериями оценки страны на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД анонсировала выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отнес Россию к тройке стран с полным цифровым суверенитетом.

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    3 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    «Газпром межрегионгаз» спрогнозировал рост поставок газа на Дальний Восток

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2030 году объем поставок природного газа на Дальний Восток увеличится в четыре раза, достигнув 15,7 млрд кубометров, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

    Объем поставок газа на Дальний Восток к 2030 году увеличится в четыре раза и достигнет 15,7 млрд кубометров, передает РИА «Новости». Такой прогноз представили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз» на полях Восточного экономического форума.

    «Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока», – отметили в организации. Увеличение объемов станет возможным в том числе благодаря реализации программы газификации.

    За первые восемь месяцев 2026 года компания зафиксировала рост поставок природного газа по России. Основным драйвером стал Дальний Восток, где показатель вырос на 12,7%. Как пояснили в компании, такой рост обеспечивается программой развития газоснабжения, которая дает импульс промышленности и частному сектору.

    В текущем году в макрорегионе уже введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты. В Хабаровском крае заработал комбинат «Амур минералс». В сентябре газ начнут потреблять Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность в своевременном выполнении программы газификации России.

    Президент Владимир Путин призвал первоочередно решать проблемы газоснабжения новых дальневосточных предприятий.

    Глава государства согласился принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса.

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