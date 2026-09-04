Орешкин заявил о необходимости изменения системы ОМС из-за ИИ

Орешкин: Внедрение ИИ в российскую медицину потребует изменения системы ОМС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественную медицину потребует пересмотра системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».

Выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин привел в пример столицу, где ИИ уже активно используется в радиологии.

«Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача», – рассказал Максим Орешкин. Он добавил, что для анализа снимков со всех территорий в Москве создан специальный центр с высококвалифицированными специалистами и ИИ.

По словам Орешкина, развитие подобных систем позволит стереть границы между регионами в сфере здравоохранения. Врачи в Москве смогут удаленно анализировать снимки, сделанные, например, на Чукотке. Однако для работы такой схемы потребуется изменить регулирование системы ОМС, чтобы определить, как именно средства будут поступать к врачам.

При этом Орешкин подчеркнул, что ИИ не сможет полностью заменить человека в медицине. Врач обладает необходимым контекстом и опытом, которых нет у алгоритмов. Самодиагностика с помощью чат-ботов ненадежна, а наиболее качественный результат достигается только при совместной работе ИИ и специалиста.

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