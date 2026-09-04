  • Новость часаПутин вернулся в Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    Норвегия намеренно скрыла от России планы ареста судна «Профессор Молчанов»
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию
    Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    Орешкин заявил о необходимости изменения системы ОМС из-за ИИ

    Орешкин: Внедрение ИИ в российскую медицину потребует изменения системы ОМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил о необходимости изменения системы обязательного медицинского страхования для внедрения искусственного интеллекта в медицину.

    Внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественную медицину потребует пересмотра системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».

    Выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин привел в пример столицу, где ИИ уже активно используется в радиологии.

    «Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача», – рассказал Максим Орешкин. Он добавил, что для анализа снимков со всех территорий в Москве создан специальный центр с высококвалифицированными специалистами и ИИ.

    По словам Орешкина, развитие подобных систем позволит стереть границы между регионами в сфере здравоохранения. Врачи в Москве смогут удаленно анализировать снимки, сделанные, например, на Чукотке. Однако для работы такой схемы потребуется изменить регулирование системы ОМС, чтобы определить, как именно средства будут поступать к врачам.

    При этом Орешкин подчеркнул, что ИИ не сможет полностью заменить человека в медицине. Врач обладает необходимым контекстом и опытом, которых нет у алгоритмов. Самодиагностика с помощью чат-ботов ненадежна, а наиболее качественный результат достигается только при совместной работе ИИ и специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном внедрении платформы «МосМедИИ» в медицинских организациях 75 регионов России.

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость активного использования современных цифровых технологий для снижения риска врачебных ошибок.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с технологией искусственного интеллекта.

    2 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян

    Мурашко: Выживаемость онкопациентов в России выросла на 25%

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество выживающих в течение года после постановки онкологического диагноза россиян увеличилось на 25%, показатель продолжает расти, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

    Заявление Мурашко прозвучало в среду на торжественном открытии форума «Инновационная онкология», передает РИА «Новости». Мероприятие приурочено к 75-летию НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

    «Число онкопациентов, которые ранее погибали на первом году заболевания, возросло на 25% – это перспективный показатель, улучшающийся с каждым годом», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о стабильном увеличении пятилетней выживаемости пациентов с раком.

    В столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об устойчивом снижении смертности от онкологических заболеваний в России.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 17:16 • Новости дня
    Эндокринологи предложили ввести в России диагноз «сверхожирение»

    Российское общество эндокринологов предложило ввести диагноз «сверхожирение»

    Эндокринологи предложили ввести в России диагноз «сверхожирение»
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, вводящих новое понятие «сверхожирение» для пациентов с экстремальным лишним весом.

    В медицинской практике появится термин, обозначающий состояние пациентов с индексом массы тела свыше 50 кг на квадратный метр, передает РБК. Документ опубликован на портале общественного обсуждения. Среди разработчиков также значатся Общество бариатрических хирургов, Российское научное медицинское общество терапевтов и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний.

    «Всем пациентам с ожирением рекомендуется проведение анализа крови биохимического общетерапевтического с исследованиями уровня холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности, холестерина липопротеидов высокой плотности, триглицеридов, креатинина, мочевой кислоты, определением активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гамма-глютамилтрансферазы, исследованиями уровня свободного и связанного билирубина, кальция общего, альбумина с целью диагностики метаболических нарушений», – говорится в проекте. Мужчинам потребуется проверка уровня тестостерона, а женщинам с определенными нарушениями – консультации гинеколога и эндокринолога.

    Цель лечения заключается в снижении веса до безопасного уровня, улучшении качества жизни и удержании результата. Пациентам рекомендуется сбрасывать 5-10% массы тела за три-шесть месяцев, а при ИМТ выше 35 – от 15 до 20%. Добиться этого поможет дефицит в 500-1000 ккал в сутки и умеренные аэробные нагрузки до 420 минут в неделю, при этом голодание признано небезопасным.

    Для лечения также предусмотрены медикаментозная терапия и хирургическое вмешательство. Эндоскопическая гастропластика может быть назначена пациентам от 18 до 70 лет с ИМТ 35–40 при сопутствующих заболеваниях или неэффективности других методов. Людям со сверхожирением перед операцией рекомендовано снизить вес минимум на 5% под контролем мультидисциплинарной команды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологи зафиксировали индекс массы тела выше нормы у 61% граждан.

    Минздрав сообщил о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.

    Пациенты с лишним весом получили возможность бесплатного хирургического лечения по полису ОМС.

    Комментарии (4)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ

    OpenAI выпустила GPT-6 Astra с рекордной мощью и рисками безопасности

    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    @ CFOTO/Sipa USA/Reuters Connect

    Компания OpenAI выпустила модель GPT-6 Astra, которую президент компании Грег Брокман назвал «поколенческим скачком» и потенциальным признаком достижения искусственного общего интеллекта.

    OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, обученную на крупнейшем в истории компании вычислительном кластере из более чем 100 тысяч видеокарт на площадке Stargate в Техасе, сообщает Axios.

    Astra стала первой моделью компании, в обучении которой другие модели играли значимую роль в контроле процесса. Доступ к системе первыми получат участники программы Daybreak Access, а в ближайшие дни она появится у пользователей ChatGPT Plus, Pro, Business и Enterprise, а также у разработчиков API.

    Astra стала первой моделью, которая по классификации OpenAI достигла «критического» порога в области кибербезопасности: она способна самостоятельно находить и использовать неизвестные уязвимости в защищенных системах без пошаговых указаний человека. Из-за этого компания ранее отложила выпуск модели, чтобы провести дополнительное тестирование безопасности.

    Модель умеет работать напрямую внутри программ: разрабатывать печатные платы в KiCad, создавать трехмерные сцены в Unity, собирать анимацию автомобильной трансмиссии во FreeCAD и Blender, а также заполнять налоговые декларации по данным формы W-2. Astra также помогла улучшить математический результат, касающийся распределения простых чисел, и показала новые рекордные результаты в тестах по биологии, химии, медицине и физике.

    Вице-президент по исследованиям OpenAI Амелия Глейзе заявила журналистам, что чем больше автономных действий может совершать модель, тем больше доверия к ней требуется, и что компания приложила особые усилия, чтобы научить Astra оставаться в рамках намерений пользователя. Компания также признала, что Astra оказалась сложнее для мониторинга в тестах на попытки избежать контроля, хотя модель пока не научилась скрывать логику рассуждений при решении сложных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI представила новую передовую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra.

    Президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта (AGI).

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Врачи в Подмосковье вытащили живого таракана из уха девушки

    Tекст: Ольга Иванова

    В подмосковном Фрязино врачи успешно удалили крупного живого таракана из слухового прохода пациентки, которая обратилась в больницу с жалобами на сильную боль.

    Девушка обратилась в приемное отделение Щелковской больницы во Фрязине с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. Во время осмотра врач обнаружил забившееся глубоко внутрь слухового прохода насекомое, передает РИА «Новости».

    «Мы аккуратно обездвижили и извлекли насекомое. После антисептической обработки отпустили пациентку домой», – рассказал оториноларинголог медицинского учреждения Сархан Кичибеков.

    Врачи подчеркивают, что таракан в ухе представляет серьезную угрозу. По словам специалистов, оставшийся внутри фрагмент хитина может спровоцировать гнойное воспаление, а продукты жизнедеятельности насекомого токсичны для слизистой оболочки и способны вызвать аллергию или химический ожог. В настоящее время слуху пациентки ничто не угрожает, ей назначен контрольный осмотр через несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи в Московской области извлекли проглоченный игрушечный амулет из желудка ребенка.

    Месяцем ранее американскую военную базу Форт-Худ лишили столовой из-за нашествия тараканов.

    В июле рязанские медики оказали экстренную помощь мальчику с застрявшим в бронхе пластмассовым свистком.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект

    Мэр Нью-Йорка Мамдани запретил школьникам использовать искусственный интеллект

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил о введении годичного запрета на использование искусственного интеллекта для школьников до восьмого класса.

    Власти Нью-Йорка приняли решение о введении годичного моратория на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ, передает РИА «Новости». Ограничения коснутся детей, начиная от двухлетних участников образовательных программ и заканчивая учащимися восьмых классов.

    «Начиная с этого учебного года мы введем годичный мораторий на генеративный ИИ для учащихся от 2-K до восьмого класса», – заявил Мамдани на пресс-конференции. Нововведение затронет около 600 тыс. детей, что составляет две трети всех учащихся государственных школ Нью-Йорка.

    Кроме того, новая политика включает рекомендации по экранному времени. Для самых младших учеников вводятся ограничения на индивидуальное использование устройств.

    Дневные лимиты составят 30 минут для третьих-пятых классов и 45 минут для шестых-восьмых классов.

    Мамдани сравнил использование ИИ с приготовлением пищи: по его словам, шестилетний ребенок слишком мал для безопасного обращения с плитой, но к 16 годам он будет достаточно зрел для освоения этих навыков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани официально вступил в должность мэра Нью-Йорка в начале текущего года.

    Минпросвещения России анонсировало расширение изучения искусственного интеллекта в отечественных школах. Руководство НИУ ВШЭ впервые ввело правила использования нейросетей для студенческих научных работ.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 02:44 • Новости дня
    OpenAI представила новую передовую ИИ-модель GPT-6 Astra

    Tекст: Антон Антонов

    Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra, пишет TechCrunch.

    По словам создателей, это самая мощная и функциональная разработка компании на сегодняшний день, пишет TechCrunch.

    «Astra открывает новые рубежи в использовании компьютеров и браузеров», – заявили в OpenAI.

    В компании заявили, что новинка объединяет многолетние исследования и представляет собой реальный сдвиг в том, какую работу люди могут делегировать ИИ.

    Модель уже доступна клиентам программы кибербезопасности Daybreak. В течение следующей недели доступ получат пользователи платных тарифов Pro, Plus, Enterprise и Business, а также разработчики через API. Особое внимание создатели уделили способностям Astra в сфере программирования и кибербезопасности.

    Однако новая модель вызвала споры из-за использования технологии «непрозрачной рекурсии». Этот метод затрудняет аудит процесса принятия решений ИИ. В компании объяснили это естественной эволюцией: по мере роста возможностей моделей их мониторинг становится сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face для удаления системных журналов.

    Глава компании Сэм Альтман на фоне этого инцидента заявил о достижении технологической сингулярности.

    Корпорация Nvidia купила пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Михалков описал влияние ИИ на искусство

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что искусство потеряет всякий смысл в случае замены человека искусственным интеллектом из-за отсутствия у машин совести и чувств.

    «Потратить свое время на кого-то другого, соучастие в чужой жизни, сострадательность, жажда справедливости – это вечная тема. Они никуда и никогда не исчезнут. Это наивно, но так можно предположить, что если искусственный интеллект заменит естественный, то это вообще будет все бессмысленно, потому что у искусственного интеллекта нет ни совести, ни души, ни сострадания, ни страха, ни любви, ничего», – приводит слова Михалкова ТАСС.

    Он считает, что зрителя всегда будут волновать темы чести, долга и любви, пока существуют человеческие отношения. И классические произведения, такие как «Витязь в тигровой шкуре» или пьесы Шекспира, остаются современными.

    «Но наивно полагать, что если на Гамлета надеть фольгу и поменять текст, то это будет современно. Нет», – подчеркнул режиссер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михалков ранее резко осудил практику «оживления» с помощью ИИ умерших актеров. Константин Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов с искусственным интеллектом. Режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.


    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с масштабными неполадками в его работе.

    Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».

    Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.

    Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.

    В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.

    В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.

    В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Захарова назвала обязательный признак великой державы

    Захарова назвала цифровой суверенитет обязательным признаком великой державы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта обязательным атрибутом современной великой державы.

    Захарова выступила на сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства». Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «Информационно-коммуникационные возможности, все вместе – от средств массовой информации до цифровизации, от искусственного интеллекта до мощностей, которые его обеспечивают, тоже являются показателем могущества, уровня развития государства, обязательной атрибутикой великой державы», – сказала Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что статус государства определяется не только экономическими и военными показателями. По ее словам, размер внутреннего валового продукта, объем золотовалютных резервов или мощь армии перестали быть единственными критериями оценки страны на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД анонсировала выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отнес Россию к тройке стран с полным цифровым суверенитетом.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Попова предупредила о приходе в Россию новых штаммов гриппа

    Попова сообщила о риске распространения гонконгского и свиного гриппа

    Tекст: Мария Иванова

    В Россию могут проникнуть новые варианты гонконгского и свиного гриппа из Южного полушария, в связи с чем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан вакцинироваться.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о риске распространения новых вариантов гриппа в России, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, она отметила всплеск заболеваемости в Южном полушарии.

    «В наше лето в Северном полушарии – в Южном полушарии наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу, при том что на южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа H3N2, а в азиатской части мира, в Южном полушарии наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом девятого года, гриппа H1N1», – заявила она.

    Руководитель ведомства пояснила, что к нам, скорее всего, придут штаммы гонконгского и свиного гриппа, к которым у россиян нет должного иммунитета. В связи с этим она подчеркнула важность вакцинации.

    По ее словам, в этом году планируется привить до 60% населения страны. Это позволит сформировать популяционный иммунитет. Попова добавила, что ситуация остается контролируемой, а уровень заболеваемости в последние годы выглядит достаточно спокойным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состав вакцин от гриппа в России полностью изменится в предстоящем сезоне.

    Глава Роспотребнадзора спрогнозировала начало первой волны заболеваемости в сентябре.

    Летом академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал туристам воздержаться от поездок на Бали из-за циркуляции вируса в Южном полушарии.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    В России полностью обновили состав вакцин от гриппа

    Попова сообщила о замене всех трех компонентов в вакцинах от гриппа

    Tекст: Мария Иванова

    Состав вакцин от гриппа в России в предстоящем сезоне полностью изменится в соответствии с международными рекомендациями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте Всероссийской кампании по вакцинации на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Она отметила, что в предстоящем сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновится.

    «В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, компонент гриппа А (H3N2) и компонент гриппа В», – заявила руководитель ведомства журналистам.

    Попова подчеркнула, что одновременная замена всех трех штаммов является редким случаем. Роспотребнадзор советует региональным властям привить до 60% населения, включая 75% людей из групп риска.

    Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре для своевременной выработки иммунитета перед эпидемическим подъемом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала начало первой волны заболеваемости гриппом в сентябре.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил масштабную вспышку инфекции в новом эпидемическом сезоне благодаря обновлению вакцины.

    Заместитель президента Российской академии образования посоветовал россиянам заранее позаботиться о прививке.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава ВОЗ назвал эпидемию Эболы в Конго рекордной

    ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго стала самой быстроразвивающейся в истории

    Tекст: Денис Тельманов

    Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой быстроразвивающейся в истории из-за наличия неизвестных медикам цепочек передачи вируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Гебрейесус заявил об угрожающих темпах распространения заболевания, передает РИА «Новости». «Эта эпидемия уже стала второй самой масштабной в истории. При этом это самая быстроразвивающаяся эпидемия в истории. И она охватывает огромную географическую территорию», – подчеркнул руководитель ВОЗ.

    Основная часть смертельных случаев фиксируется непосредственно в общинах. Специалисты отмечают, что небезопасные похоронные практики способствуют дальнейшему распространению вируса среди населения.

    Медики признают наличие скрытых цепочек передачи инфекции, которые пока не удается отследить. До тех пор, пока ситуация с выявлением контактов не изменится, вспышка лихорадки продолжит уносить жизни людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2786 человек.

    Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили об охвате эпидемией территории размером с Францию.

    При этом темпы распространения вируса значительно превышают показатели самой смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 05:39 • Новости дня
    Президент OpenAI Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ»

    Tекст: Антон Антонов

    Новейшая модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra от OpenAI достигла уровня так называемого общего искусственного интеллекта (AGI), заявил президент компании Грег Брокман.

    «Добро пожаловать в эру AGI», – приводит слова Брокмана Business Insider.

    Издание пишет, что под AGI в OpenAI подразумеваются высокоавтономные системы, способные превосходить человека в большинстве экономически значимых задач. Разработчики позиционируют Astra как крупный исследовательский прорыв, который существенно расширяет границы делегирования задач ИИ.

    Брокман отметил, что достижение AGI стало результатом постепенного развития технологий. По его мнению, в будущем люди будут считать, что AGI появился именно в это время и благодаря этой модели. Президент компании выразил личную уверенность в том, что этот рубеж уже преодолен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI представила новую модель GPT-6 Astra.

    В июле глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в развитии технологий.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин предупредил об опасностях искусственного интеллекта

    Путин призвал предотвращать риски технологий искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость предотвращения рисков, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, и поддержал соответствующую инициативу Китая.

    «Огромные преимущества таят в себе и определенные риски, поэтому мы поприветствовали инициативу председателя Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков», – цитирует заявление президента на Восточном экономическом форуме РИА «Новости».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой об объединении усилий международного сообщества в сфере освоения инструментов на основе искусственного интеллекта. По мнению китайского лидера, странам необходимо вместе работать над предотвращением потенциальных угроз, связанных с развитием нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал обсудить с лидером КНР глобальные меры контроля за развитием искусственного интеллекта.

    Весной президент России Владимир Путин призвал внедрить продукты на базе нейросетей во все сферы деятельности к 2030 году.

    Ранее глава государства сравнил значимость данной технологии с освоением космоса.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 08:16 • Новости дня
    Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 в США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев назвал искусственный интеллект главной темой встречи G20 по инновациям в США.

    Искусственный интеллект стал фактически ключевой темой встречи Группы двадцати по инновациям, состоявшейся 1–2 сентября в США, передает ТАСС.

    Подводя итоги совещания в Чапел-Хилл, Максут Шадаев отметил, что Москва последовательно продвигала сбалансированный подход.

    «Искусственный интеллект стал, по сути, центральной темой всей встречи», – сказал глава Минцифры России.

    Министр подчеркнул важность не только стимулирования инноваций, но и учета общественных интересов. Государства должны сохранять право формировать собственные регуляторные рамки с учетом национальных особенностей. Также необходимо развивать научные, кадровые и технологические возможности, обеспечивая безопасность, надежность и доверие к новым технологиям. Международное сотрудничество, по словам Шадаева, должно способствовать обмену опытом и совместимости подходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активное участие российской делегации в американском саммите G20.

    В июле Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов призвал не допускать монополизации передовых технологий узким кругом государств.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца
    Трамп дал Аргентине надежду в споре с Британией за Фолкленды
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    Мелони побила рекорд Берлускони по премьерству в Италии
    В Москве 60-летняя женщина родила ребенка благодаря замороженным яйцеклеткам

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации