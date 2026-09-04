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Экс-офицер СБУ назвал причиной перестрелки в Киеве передел кол-центров
Экс-офицер СБУ Прозоров: Причиной перестрелки в Киеве стал передел кол-центров
Конфликт между украинскими спецслужбами в Киеве произошел из-за попыток передела контроля над прибыльными мошенническими кол-центрами и торговлей оружием, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Служба безопасности Украины курирует деятельность мошеннических кол-центров в стране, а военная разведка пытается получить долю в этом бизнесе, сообщил Прозоров, передает РИА «Новости». По его словам, именно сопротивление спецслужбы переделу рынка стало причиной недавнего вооруженного столкновения силовиков.
«Кол-центры – это эсбэушная «тема». Это огромные деньги, естественно, возможно, что ГУР хотело себе этот кусок пирога откусить», – отметил бывший офицер.
Прозоров добавил, что конфликт между ведомствами уходит корнями в 2014 год и обострился из-за контроля над торговлей оружием, который ГУР перехватило после начала спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ открыли огонь друг по другу на улицах Киева из-за контроля над мошенническими кол-центрами.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко предъявил обвинения двум участникам этого вооруженного инцидента.
Владимир Зеленский на фоне перестрелки уволил руководителя Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова.