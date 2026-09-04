Экс-офицер СБУ назвал причиной перестрелки в Киеве передел кол-центров

Экс-офицер СБУ Прозоров: Причиной перестрелки в Киеве стал передел кол-центров

Tекст: Денис Тельманов

Служба безопасности Украины курирует деятельность мошеннических кол-центров в стране, а военная разведка пытается получить долю в этом бизнесе, сообщил Прозоров, передает РИА «Новости». По его словам, именно сопротивление спецслужбы переделу рынка стало причиной недавнего вооруженного столкновения силовиков.

«Кол-центры – это эсбэушная «тема». Это огромные деньги, естественно, возможно, что ГУР хотело себе этот кусок пирога откусить», – отметил бывший офицер.

Прозоров добавил, что конфликт между ведомствами уходит корнями в 2014 год и обострился из-за контроля над торговлей оружием, который ГУР перехватило после начала спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ открыли огонь друг по другу на улицах Киева из-за контроля над мошенническими кол-центрами.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко предъявил обвинения двум участникам этого вооруженного инцидента.

Владимир Зеленский на фоне перестрелки уволил руководителя Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова.