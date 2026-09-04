  • Новость часаВ районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «До победы время есть». Как на Дальнем Востоке объединили две войны
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    Канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию
    Мьянма предложила создать центр торговли российской нефтью
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 15:25 • Новости дня

    Экс-офицер СБУ назвал причиной перестрелки в Киеве передел кол-центров

    Экс-офицер СБУ Прозоров: Причиной перестрелки в Киеве стал передел кол-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Конфликт между украинскими спецслужбами в Киеве произошел из-за попыток передела контроля над прибыльными мошенническими кол-центрами и торговлей оружием, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    Служба безопасности Украины курирует деятельность мошеннических кол-центров в стране, а военная разведка пытается получить долю в этом бизнесе, сообщил Прозоров, передает РИА «Новости». По его словам, именно сопротивление спецслужбы переделу рынка стало причиной недавнего вооруженного столкновения силовиков.

    «Кол-центры – это эсбэушная «тема». Это огромные деньги, естественно, возможно, что ГУР хотело себе этот кусок пирога откусить», – отметил бывший офицер.

    Прозоров добавил, что конфликт между ведомствами уходит корнями в 2014 год и обострился из-за контроля над торговлей оружием, который ГУР перехватило после начала спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ открыли огонь друг по другу на улицах Киева из-за контроля над мошенническими кол-центрами.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко предъявил обвинения двум участникам этого вооруженного инцидента.

    Владимир Зеленский на фоне перестрелки уволил руководителя Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова.

    3 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    @ STR/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о поражении завода Coca-Cola в районе украинской столицы.

    По словам Рожина, на территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

    «В районе Киева поражен завод Coca-Cola. Там наблюдается масштабный пожар», – написал он в своем канале в Max.

    В августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов.

    В июле Вооруженные силы России нанесли массированный удар по столичным заводам безэкипажных катеров.

    В начале лета военный эксперт Борис Рожин заявил о серьезных повреждениях киевского завода «Укроборонпром».

    Комментарии (7)
    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

    Комментарии (11)
    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу

    Украина и Польша обсудили совместную заявку на чемпионат мира по футболу

    Украина захотела провести чемпионат мира по футболу
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Киев и Варшава приступили к обсуждению совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2040-х годах, опираясь на успешный опыт Евро-2012.

    Украина и Польша рассматривают возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу, пишет Politico.

    Министр спорта Украины Матвей Бидный подтвердил интерес страны к подаче заявки на турнир, который может состояться в 2040-х годах.

    «Ближайшая открытая дата для проведения чемпионата мира – где-то в сороковых годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу прямо сейчас», – заявил Бидный. Он добавил, что у стран уже есть успешный опыт организации Евро-2012, и повторение этого сценария привлекло бы внимание инвесторов.

    Любая заявка будет развиваться в совершенно иных условиях, чем Евро-2012. По оценкам украинского правительства и международных организаций, потребности страны в восстановлении составляют почти 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Депутат украинского парламента Василий Мокан отметил, что совместная заявка стала бы мощным символом европейской солидарности.

    Мокан подчеркнул, что окончание конфликта, прочный мир и долгосрочные гарантии безопасности являются необходимыми условиями для проведения матчей на Украине. Идея совместной заявки также обсуждалась на полях Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, однако польское министерство спорта пока не прокомментировало ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига летом признал наличие кризиса в отношениях Киева и Варшавы.

    Совет Международной федерации футбола в феврале отказался снимать санкции с российских сборных.

    Украинское внешнеполитическое ведомство ранее потребовало от ФИФА извинений за показ карты без Крыма.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.

    Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    «На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.

    По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.

    Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи и на федеральной территории Сириус идет отражение масштабной атаки беспилотников, зафиксировано возгорание на нефтебазе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В городе Сочи и федеральной территории Сириус отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру», – сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Обломки сбитых дронов обнаруживают по различным адресам. В нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных случаях возникли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

    Кроме того, пожар произошел на территории местной нефтебазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона.

    В результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию

    Mediafax: Украина перенаправит импорт топлива через Румынию

    Tекст: Мария Иванова

    Киев планирует импортировать топливо через Румынию по речным и железнодорожным маршрутам, чтобы обезопасить поставки на фоне угроз черноморским портам.

    Украина будет ввозить топливо в страну по румынским железнодорожным и речным маршрутам в качестве альтернативы уязвимым черноморским портам, передает ТАСС.

    Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Румынии Никушора Дана, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию.

    В условиях ударов по инфраструктуре Киев перенаправляет перевозки к дунайским портам Рени и Измаил, а также к железным дорогам на западной границе. Эти маршруты используются для экспорта и импорта, включая снабжение топливом.

    В конце августа около 80 судов ожидали прохода по Дунаю к украинским портам, причем приоритет отдавался перевозке топлива. В марте Зеленский и Дан подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики, предусматривающее развитие приграничной инфраструктуры и строительство линии электропередач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в портах Одессы, Черноморска и Южного полностью остановилось. Из-за блокады черноморских маршрутов Украина потеряла треть поставок топлива.

    Систематические удары по инфраструктуре в четыре раза сократили морские перевозки страны.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Добывающие мощности «Нафтогаза» получили повреждения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производственные мощности компании «Нафтогаз Украины» получили повреждения, на территории предприятия по добыче газа возникли многочисленные пожары, сообщили в компании.

    На территории газодобывающего предприятия украинской компании вспыхнули многочисленные пожары, повлекшие остановку оборудования, уточнили в «Нафтогазе», передает ТАСС.

    Другие подробности инцидента в настоящее время не приводятся.

    В августе компания «Нафтогаз» приостановила работу ряда предприятий нефте- и газодобычи на востоке Украины.

    Месяцем ранее на нескольких добывающих площадках организации в Полтавской, Харьковской и Сумской областях вспыхнули масштабные пожары.

    В июне глава правления компании Сергей Корецкий подтвердил повреждение промышленных объектов в Полтавской области.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере

    Глава МИД Украины Сибига рассказал о проживании с Зеленским в бункере

    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что провел полтора года под землей в одном бункере с Владимиром Зеленским.

    Сибига поделился подробностями пребывания в укрытии на глубине 100 метров, передает РИА «Новости».

    «Я был с Зеленским в бункере с первых минут и прожил там полтора года… 100 метров под землей», – рассказал дипломат.

    Соответствующее интервью вышло на YouTube-канале казахстанского издания Ulysmedia. Примечательно, что представитель киевских властей общался с журналистами на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В начале спецоперации Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере вместе с доверенными лицами.

    Пребывание под землей затруднило связь украинского лидера с международными партнерами.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар

    Пожар произошел в районе киевского аэропорта Жуляны с военными объектами

    В районе киевского аэропорта Жуляны вспыхнул сильный пожар
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел в пятницу в Соломенском районе Киева, где располагаются аэропорт Жуляны и украинские военные объекты.

    Пожар возник на территории нежилой застройки в Соломенском районе украинской столицы, передает РИА «Новости». В этом районе располагаются аэропорт Жуляны и объекты военного назначения.

    Мэр города Виталий Кличко подтвердил факт возгорания, однако точное место инцидента не указал. Позже депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что происшествие случилось именно в аэропорту Жуляны.

    Рядом с воздушной гаванью находятся предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Там производят беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, этот район известен как место размещения зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений.

    В начале июня мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях различных инфраструктурных объектов в Соломенском районе.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

    Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

    Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

    В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

    В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

    Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»

    Премьер Венгрии Мадьяр: Украина не готова к вступлению в ЕС

    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал Украину не готовой к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся боевых действий.

    Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, Киев до сих пор не вернул права закарпатским венграм, передает РИА «Новости».

    «Украина – страна, находящаяся в состоянии войны, она явно не готова вступить в ЕС. Что бы ни пытались внушить Украине лидеры ЕС или стран-членов, я считаю это неправильным», – подчеркнул политик на правительственном брифинге.

    Глава правительства Венгрии также отметил, что украинская сторона брала на себя обязательства по восстановлению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье в установленный срок.

    Однако, как уточнил премьер-министр, пока никаких изменений в этом вопросе не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева к объединению в случае нарушения соглашения о правах закарпатских венгров.

    Позднее глава венгерского правительства анонсировал скорую двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2026, 21:20 • Новости дня
    В Киеве вдвое повысили тарифы на водоснабжение

    Городской совет Киева проголосовал за двукратное повышение тарифов на воду

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти украинской столицы приняли решение о двукратном увеличении стоимости водоснабжения для населения, подняв тариф до 63,79 гривны за кубометр.

    Киевский городской совет принял решение о двукратном увеличении стоимости водоснабжения и водоотвода, передает ТАСС. Теперь кубометр воды обойдется жителям украинской столицы в 63,79 гривны (1,43 доллара). Ранее общий тариф составлял 30,38 гривны (0,68 доллара) за кубометр.

    Мэр города Виталий Кличко объяснил этот шаг сложной финансовой ситуацией. Градоначальник также подчеркнул, что без дополнительного финансирования предприятию «Киевводоканал» будет крайне сложно функционировать в предстоящий зимний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр украинской столицы Виталий Кличко ожидает крайне сложный зимний отопительный сезон.

    Международный валютный фонд потребовал от властей страны увеличить стоимость электроэнергии и газа для населения.

    Ранее жители Киева вышли на митинг против резкого повышения цен на проезд в общественном транспорте.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Под Мюнхеном стартовало серийное производство военных дронов для Киева

    В Германии началось серийное производство пяти тысяч беспилотников для нужд ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов средней и увеличенной дальности.

    Совместный проект компании Auterion и украинской Airlogix профинансирован правительством Германии на сумму около 300 млн евро, передает агентство DPA.

    Первая партия аппаратов уже полностью готова к отправке на Украину, пишет «Коммерсантъ».

    Всего планируется выпустить пять тысяч дронов двух различных модификаций. Международная сторона отвечает за программное обеспечение, а украинские партнеры поставляют аппаратную часть. Полное выполнение оборонного заказа ожидается к середине 2027 года.

    В ближайшем будущем создатели намерены значительно расширить производственные мощности. Для этого планируется открыть еще одну сборочную площадку на востоке Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Украиной производства дальнобойных беспилотников.

    Позже главы ведомств двух стран заключили договор о выпуске аппаратов BARS.

    В июле на юге Германии обнаружили засекреченное предприятие компании Helsing SE по сборке оснащенных искусственным интеллектом дронов.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    Директор СВР при оценке украинского Майдана процитировал Евангелие
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил о причинах катастрофы на Украине, процитировав Евангелие от Матфея на международном совещании.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время выступления на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ привел библейскую цитату, передает ТАСС.

    «Верно сказано: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея, глава 12», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его словам, путь к «майдану» и последующей трагедии начался с целенаправленного изменения национальной идентичности и исторической памяти. Именно эти процессы, как отметил глава СВР, привели к текущей катастрофической ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР оценил эффективность действий украинского государства на международной арене.

    Президент России Владимир Путин обвинил страны НАТО в развязывании войны против нашей страны.

    Глава государства назвал киевский госпереворот отправной точкой для нынешних трагических событий.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Грузское и Никаноровку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили 15 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Грузское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Рубежное и Новоандреевку. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, накануне они взяли под контроль Никаноровку, а ранее освободили Ижевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, Казачьей Лопанью, Василевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1660 военнослужащих, 13 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» освободили Святогорск в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1415 военнослужащих, 15 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоную Криницу в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2230 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Новопавловку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За прошлую неделю уничтожены свыше 330 военнослужащих, шесть бронемашин и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

    Днем ранее они освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР.

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
    Глава МИД Украины рассказал о проживании с Зеленским в бункере
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца
    Трамп дал Аргентине надежду в споре с Британией за Фолкленды
    OpenAI представила GPT-6 Astra и объявила эру сильного ИИ
    Мелони побила рекорд Берлускони по премьерству в Италии
    В Москве 60-летняя женщина родила ребенка благодаря замороженным яйцеклеткам

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации