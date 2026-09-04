Министр финансов Украины сообщил о критическом дефиците бюджета

Марченко: Украина столкнулась с рекордными проблемами с госбюджетом

Tекст: Валерия Городецкая

Марченко в интервью телеканалу Euronews заявил, что страна столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, передает РИА «Новости». «С 2022 года у нас не было подобной ситуации… Сейчас мы слишком близко подходим к тому же сценарию, который был у нас в 2022 году», – подчеркнул он.

По словам министра, Киеву придется сократить невоенные расходы в случае отсутствия финансирования со стороны западных стран. Он призвал европейских коллег мыслить нестандартно в преддверии очередной сложной зимы, отметив наличие проблем с ликвидностью и ожидаемый дефицит средств в бюджете.

Весной агентство Bloomberg спрогнозировало скорую нехватку средств для финансирования украинской обороны.

В конце прошлого года журналисты Associated Press назвали Украину страной на грани банкротства.

Ранее министр финансов Сергей Марченко оценил дефицит государственного бюджета на 2026 год в 16 млрд евро.