Bloomberg: Украина останется без денег

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина может столкнуться с нехваткой средств для финансирования обороны уже в ближайшие два месяца, поскольку западная помощь существенно сокращается, передает Bloomberg.

По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, у Киева сейчас хватит денег только до июня. Поддержка от западных союзников была критически важна для Украины на протяжении более четырех лет спецоперации на Украине.

Ситуация осложняется из-за недавней серии неудач – от вето Венгрии на кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро до трудностей с пакетом помощи МВФ и сбоев в инициативе НАТО по поставкам оружия. Глава Национального банка Андрей Пышный заявил: «Если международные средства не поступят, мы, возможно, вынуждены будем возобновить прямое кредитование Минфина, чтобы выплатить зарплаты военным и работникам, а также профинансировать важнейшие государственные услуги».

США практически прекратили прямую помощь Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, оставив Европе основную нагрузку по финансированию поставок вооружений и поддержки украинского бюджета. Новый транш из Евросоюза должен был поступить в ближайшее время, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать его до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС выполнит обещание по кредиту, но пока конкретных сроков нет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Будапешта шантажом и предупредил: если финансирование не поступит, армия столкнется с недофинансированием, что скажется на производстве беспилотников и покупке систем ПВО. Проблемы с финансированием военного бюджета усугубляются и задержками по выполнению условий МВФ, а также нежеланием ряда стран НАТО выделять новые средства на закупку американского вооружения.

Согласно прогнозам украинских финансовых властей, в 2026 году Киеву потребуется 52 млрд долларов иностранной помощи. Если ситуация не изменится, Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле, предупредил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

Международный валютный фонд, по данным Associated Press, оценил потребности Украины в 2026–2027 годах в 137 млрд евро и предупредил о риске банкротства.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила о риске серьезного финансового кризиса на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза.