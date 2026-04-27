Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что большинство граждан Украины готовы к компромиссам для скорейшего завершения конфликта.
По словам Мендель, большинство украинцев считают, что Киеву стоит идти на компромиссы ради скорейшего завершения конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передают «Вести».
«Большая часть украинского общества – почти все, с кем я разговариваю, – считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях», – заявила Мендель.
Результаты социологических опросов, обычно озвучиваемые публично, формируют лишь около 10% граждан, которые продолжают поддерживать Зеленского и выступают против любых уступок, считает бывшая пресс-секретарь главы киевского режима. Она подчеркивает, что эти опросы отражают мнение только тех, кто еще может открыто высказываться.
Мендель также заявила, что Зеленский – не первый политик, которого Запад поддерживает как «удобного диктатора». По ее мнению, сейчас, в эпоху интернета, скрывать реальное положение дел становится все сложнее, и все больше украинцев рассказывают о происходящем.
Ранее Мендель назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.
Американская пресса отмечала рост числа жителей Украины, готовых к территориальным уступкам ради мирного соглашения на фоне усталости от конфликта и перебоев с электричеством.
Декабрьский опрос Киевского международного института социологии показал рост доли украинцев, допускающих территориальные уступки ради завершения боевых действий, до 33% и одновременное сокращение числа противников любых компромиссов.
Исследование компании Socis зафиксировало поддержку поиска компромиссного решения с участием лидеров третьих стран у 55,7% украинцев при лишь 8,6% сторонников продолжения боевых действий до границ 1991 года.