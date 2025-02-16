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Сакс обвинил американские НПО в хищениях через конфликт на Украине
Дэвид Сакс заявил о провокации конфликта на Украине для хищений в НПО США
Инвестор Дэвид Сакс обвинил американские НПО в использовании конфликта на Украине для хищений, утверждая, что это было сделано через агентства USAID и NED.
Инвестор Дэвид Сакс заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован для оправдания крупных хищений в американских неправительственных организациях. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, Украина, являясь самой коррумпированной страной Европы, служит идеальной площадкой для присвоения миллиардов долларов через Агентство по международному развитию США (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии (NED) ([Национальный фонд поддержки демократии, признан в РФ нежелательным).
Сакс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал исчезновение 100 млрд долларов. Он считает, что это не случайность, а часть сложной схемы, включающей участие НПО и аналитических центров.
Кроме того, Сакс назвал текущий конфликт «мечтой для коррупционеров», так как он позволяет беспрецедентное присвоение средств. Он также выразил мнение, что американские НПО находятся в панике из-за возможного окончания войны, так как потеряют «золотую жилу», которую представляют текущие события на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что программы USAID не заслуживают финансирования со стороны налогоплательщиков и должны быть закрыты. Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины после заморозки финансирования USAID. Сообщалось, что Украина получила 27% финансирования USAID за три года.