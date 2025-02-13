Tекст: Мария Иванова

Маск выразил мнение, что программы, финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID), не должны существовать, сообщает ТАСС.

Он выступил с критикой на Всемирном правительственном саммите в Дубае, отметив, что эти программы не заслуживают средств американских налогоплательщиков. Маск особенно упомянул Национальный фонд поддержки демократии, выразив сомнения в его достижениях в области демократии.

Маск также высказал мнение, что ряд программ USAID сейчас выглядит устаревшими, приводя в пример фотографию исторической встречи Рейгана и Горбачева, до сих пор размещенную на сайте Национального фонда поддержки демократии. По его словам, это свидетельствует о давности и неактуальности текущих инициатив.

«Очевидно, я не противник демократии. Но почему эти программы, финансируемые (правительством), заслуживают денег налогоплательщиков? Я считаю, не заслуживают», – заявил он.

После инаугурации америкаснкого президента 20 января ведомство под руководством Маска начало масштабную проверку бюджетных трат США с целью сокращения государственных расходов на 2 трлн долларов. Вследствие этого 3 февраля работа USAID была фактически приостановлена, а его деятельность названа новой американской администрацией мошеннической и коррупционной. Планируется значительное сокращение штата USAID: с 10 тыс. сотрудников до 294, что более чем в 30 раз меньше.

USAID, созданное в 1961 году, формально является независимым ведомством, но работает в структуре Госдепартамента США. Оно играет важную роль в американской внешней политике, оказывая влияние на другие страны и содействуя смене режимов, которые не устраивают Вашингтон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск заявил о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов.

Маск также саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

Меджу тем спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем ста странах мира.