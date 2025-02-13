Маск объявил о намерении распустить многие федеральные ведомства в США

Маск заявил о планах упразднить многие ведомства в США для экономии бюджета

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), сообщил о намерении распустить многие федеральные организации.

Как пишет ТАСС, Маск выступил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, подчеркнув необходимость начинать с «корней» для эффективных изменений.

«Мы вынуждены полностью упразднить ряд ведомств. Если вы срубите дерево, но оставите корни, оно снова вырастет. Поэтому начинать нужно с корней. Именно по этой причине мы распустим многие [федеральные] ведомства», – отметил он.

По словам Маска, сокращение численности государственного аппарата позволит уменьшить бюджетные траты и обеспечить более эффективное расходование средств. Он сравнил текущую ситуацию с бюрократией в США с «дурной игрой», где «на поле слишком много судей, больше судей, чем игроков».

После инаугурации нового американского президента 20 января DOGE приступило к масштабной проверке бюджетных трат США. Маск рассчитывает сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. В рамках этой инициативы уже приостановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) для его дальнейшей реорганизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по повышению эффективности правительства США, возглавляемое Илоном Маском, объявило о расторжении министерством образования контрактов на 881 млн долларов и прекращении действия 29 грантов на 101 млн долларов в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Ведомство Маска уже обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Ранее в США разразился скандал вокруг действий молодого коллектива инициативы по повышению эффективности правительства, возглавляемой Илоном Маском, когда им удалось получить доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию США (USAID).



