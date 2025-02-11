Ведомство Маска расторгло контракты Минобразования США на 881 млн долларов

Ведомство Илона Маска расторгло 89 контрактов Минобразования США на 881 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит Илон Маск, объявило о прекращении министерством образования США контрактов на сумму 881 млн долларов, сообщает ТАСС.

На странице DOGE в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) было указано, что министерство расторгло 89 контрактов, среди которых контракт на 1,5 млн долларов на наблюдение за почтовыми операциями. Также было прекращено действие 29 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности, на сумму 101 млн долларов.

По данным Politico, администрация президента также приостановила около 170 контрактов Института педагогических наук при министерстве образования. Эти меры могут быть связаны с проверками, которые DOGE начало в Министерстве образования США после инаугурации нового президента. В рамках этих проверок рассматривается возможность сокращения государственного бюджета на 2 трлн долларов.

Издание The New York Times ранее сообщило, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования, а в администрации обсуждают возможный указ о полной ликвидации этого министерства. В свете подобных дискуссий многие сотрудники ведомства оказались в административном отпуске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация нового президента США рассматривала возможность ликвидации министерства образования США.

Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация Байдена требовала соблюдения политики разнообразия, равенства и инклюзивности при получении всех образовательных и исследовательских грантов.