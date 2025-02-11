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Ведомство Маска расторгло контракты Минобразования США на 881 млн долларов
Ведомство Илона Маска расторгло 89 контрактов Минобразования США на 881 млн долларов
Ведомство по повышению эффективности правительства США, возглавляемое Илоном Маском, объявило о расторжении министерством образования контрактов на 881 млн долларов и прекращении действия 29 грантов на 101 млн долларов в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит Илон Маск, объявило о прекращении министерством образования США контрактов на сумму 881 млн долларов, сообщает ТАСС.
На странице DOGE в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) было указано, что министерство расторгло 89 контрактов, среди которых контракт на 1,5 млн долларов на наблюдение за почтовыми операциями. Также было прекращено действие 29 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности, на сумму 101 млн долларов.
По данным Politico, администрация президента также приостановила около 170 контрактов Института педагогических наук при министерстве образования. Эти меры могут быть связаны с проверками, которые DOGE начало в Министерстве образования США после инаугурации нового президента. В рамках этих проверок рассматривается возможность сокращения государственного бюджета на 2 трлн долларов.
Издание The New York Times ранее сообщило, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования, а в администрации обсуждают возможный указ о полной ликвидации этого министерства. В свете подобных дискуссий многие сотрудники ведомства оказались в административном отпуске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация нового президента США рассматривала возможность ликвидации министерства образования США.
Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация Байдена требовала соблюдения политики разнообразия, равенства и инклюзивности при получении всех образовательных и исследовательских грантов.