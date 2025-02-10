Маск заявил о требованиях инклюзивности для всех образовательных грантов в США

Маск заявил о требованиях Байдена соблюдать инклюзивность для всех образовательных грантов США

Tекст: Мария Иванова

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена выдвигала требования о соблюдении политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в процессе получения образовательных и исследовательских грантов, сообщил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), передает ТАСС.

«Каждый исследовательский и образовательный грант, полученный за последние четыре года, требовал DEI в той или иной форме», – написал Маск в соцсети Х. Он также отметил, что «министерства образования в федеральном правительстве не существует».

Ранее в прессе появилась информация о том, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования США. Издание The Wall Street Journal сообщило, что в администрации нового президента США обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации Министерства образования США. На фоне этих обсуждений десятки сотрудников министерства отправлены в административный отпуск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Джо Байдена вложила 10 млн долларов налогоплательщиков в создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс в рамках программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

Белый дом обнародовал список «нелепых трат» американского Агентства по международному развитию (USAID), в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

Между тем опрос Rasmussen Reports показал, что 54% американских избирателей поддержали решение о запрете трансгендерам служить в армии, тогда как 41% выступили против.