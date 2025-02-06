Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Избиратели в США одобрили запрет трансгендерам служить в армии
Большинство американских избирателей поддержали запрет Трампа на службу трансгендеров в армии
Опрос Rasmussen Reports показал, что 54% американских избирателей поддержали решение Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии, тогда как 41% выступили против.
Большинство американских избирателей поддержали решение президента США Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии, передает РИА «Новости».
Согласно опросу, проведенному социологической компанией Rasmussen Reports, 54% избирателей одобряют данный указ, который предполагает увольнение трансгендерных военнослужащих. Опрос проводился среди 1325 вероятных избирателей США с 29 по 30 января и 2 февраля с использованием онлайн-платформ и телефонных звонков. Погрешность результатов составляет около трех процентных пунктов.
В январе газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп распорядился свернуть программы равенства и инклюзивности в Пентагоне. Президент США потребовал пересмотра медицинских стандартов для трансгендерных военнослужащих. В администрации президента считают, что некоторые положения прежних стандартов противоречат боеготовности армии. Американский лидер также заявил о намерении утвердить официальную политику, признающую только два пола – мужской и женский. Он запретил операции по смене пола у несовершеннолетних, аргументируя решение защитой детей от необратимых медицинских вмешательств.
Между тем новый министр обороны США Пит Хегсет сформировал специальную группу для демонтажа действовавшей при администрации Джо Байдена системы поддержки меньшинств в вооруженных силах.