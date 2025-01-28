Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Трамп вернул на службу отказавшихся от вакцинации против COVID-19 военных
Трамп подписал указы о восстановлении уволенных военных и отмене гендерных программ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации, и распорядился свернуть программы равенства и инклюзивности в Пентагоне, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Президент Трамп издал указ, согласно которому были восстановлены в своих должностях военнослужащие, ранее уволенные из-за отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Также Трамп инициировал отмену программ, направленных на обеспечение гендерного равенства, разнообразия и инклюзивности в Министерстве обороны США. Данный указ призван изменить подход к гендерным вопросам в вооруженных силах и прекратить внедрение подобных инициатив.
Ранее, в 2021 году, президент Джо Байден подписал указ, который разрешал трансгендерам служить в армии и защищал их от увольнения на основании их самоидентификации. Однако Трамп отменил это постановление, заявив, что правительство признает только два пола – мужской и женский.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп высказывался о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал запретить хирургическое изменение пола у детей, исключить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и ограничить участие мужчин в женских спортивных соревнованиях.