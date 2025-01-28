Трамп вернул на службу отказавшихся от вакцинации против COVID-19 военных

Трамп подписал указы о восстановлении уволенных военных и отмене гендерных программ

Tекст: Максим Попов

Президент Трамп издал указ, согласно которому были восстановлены в своих должностях военнослужащие, ранее уволенные из-за отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Также Трамп инициировал отмену программ, направленных на обеспечение гендерного равенства, разнообразия и инклюзивности в Министерстве обороны США. Данный указ призван изменить подход к гендерным вопросам в вооруженных силах и прекратить внедрение подобных инициатив.

Ранее, в 2021 году, президент Джо Байден подписал указ, который разрешал трансгендерам служить в армии и защищал их от увольнения на основании их самоидентификации. Однако Трамп отменил это постановление, заявив, что правительство признает только два пола – мужской и женский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп высказывался о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал запретить хирургическое изменение пола у детей, исключить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и ограничить участие мужчин в женских спортивных соревнованиях.