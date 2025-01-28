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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    10 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    6 комментариев
    28 января 2025, 07:00 • Новости дня

    Трамп вернул на службу отказавшихся от вакцинации против COVID-19 военных

    Трамп подписал указы о восстановлении уволенных военных и отмене гендерных программ

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации, и распорядился свернуть программы равенства и инклюзивности в Пентагоне, сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Президент Трамп издал указ, согласно которому были восстановлены в своих должностях военнослужащие, ранее уволенные из-за отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

    Также Трамп инициировал отмену программ, направленных на обеспечение гендерного равенства, разнообразия и инклюзивности в Министерстве обороны США. Данный указ призван изменить подход к гендерным вопросам в вооруженных силах и прекратить внедрение подобных инициатив.

    Ранее, в 2021 году, президент Джо Байден подписал указ, который разрешал трансгендерам служить в армии и защищал их от увольнения на основании их самоидентификации. Однако Трамп отменил это постановление, заявив, что правительство признает только два пола – мужской и женский.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп высказывался о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал запретить хирургическое изменение пола у детей, исключить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и ограничить участие мужчин в женских спортивных соревнованиях.

    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США

    The New York Post сообщил о начале сбора подписей за выход Калифорнии из США к 2028 году

    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США под названием Calexit, петиция получила официальную регистрацию и может быть вынесена на голосование в 2028 году, сообщило издание The New York Post.

    Кампания получила название Calexit, что отсылает к британскому референдуму по Brexit, передает Lenta.ru.

    В случае принятия Calexit, перед избирателями будет стоять вопрос: должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать независимой страной. Чтобы инициатива была вынесена на референдум, необходимо собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

    Даже если большинство избирателей поддержит выход из США, планируется созвать специальную комиссию. Эта комиссия должна будет проанализировать последствия возможного решения и подготовить официальный отчет. Таким образом, процесс выхода не будет мгновенным и будет нуждаться в дальнейшем анализе и согласовании.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, каким образом это произойдет.

    Также он предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества и улучшение здравоохранения.

    Кроме того, Трамп требовал от премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    26 января 2025, 03:01 • Новости дня
    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии

    США смогут выкупить Гренландию только при отказе Британии от покупки

    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова, сообщил бывший датский министр Том Хейм. Это связано с соглашением 1917 года, предоставляющим Британии первоочередное право на покупку.

    Экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил об обязательности согласия Британии для покупки Гренландии США, передает ТАСС. Хейм отметил, что Британия еще в 1917 году потребовала права первой покупки Гренландии в случае ее продажи. Это условие было закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии, ныне известные как Американские Виргинские Острова.

    Согласно упомянутому договору, датское правительство гарантировало, что распространит свои экономические и политические интересы на всю Гренландию, и США юридически признали эту территорию датской. Хейм подчеркнул, что президент Дональд Трамп, высказывая интерес к покупке острова, возможно, не знал об этом соглашении.

    The Sunday Times отметила, что Лондон вряд ли будет претендовать на остров, хотя юридически имеет право первой покупки. Трамп ранее угрожал ввести торговые пошлины против Дании за отказ продать Гренландию. В недавнем разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, как сообщила Financial Times, Трамп настаивал на покупке, но получил отказ, что усилило его конфронтационные настроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    26 января 2025, 03:26 • Новости дня
    Трамп разработал план перехода TikTok под контроль Oracle

    Трамп готовит сделку для передачи контроля над TikTok компании Oracle

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума.

    Как сообщает NPR, администрация Дональда Трампа работает над планом передачи контроля над TikTok американской компании Oracle. Источники утверждают, что по условиям обсуждаемой сделки, Oracle и группа сторонних инвесторов возьмут на себя значительную часть управления TikTok, тогда как китайская компания ByteDance сохранит лишь миноритарную долю.

    Подробности сделки включают контроль Oracle над алгоритмами приложения, сбором данных и обновлением программного обеспечения. Это позволит Oracle фактически следить за деятельностью TikTok и обеспечивать ее надзор. Несмотря на это, ByteDance не полностью уйдет из проекта, но ее доля снизится до минимального уровня, подчеркивается в публикации.

    Ожидается, что стоимость TikTok в рамках этой сделки может достичь 200 млрд долларов. Американская компания Microsoft рассматривается как один из потенциальных инвесторов, что может повлиять на окончательные условия соглашения.

    Интересно, что ранее президент Джо Байден подписал закон, требующий продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако после заверений со стороны Трампа приложение снова стало доступно для американских пользователей. Трамп объявил об отсрочке запрета и заявил о желании США владеть половиной TikTok, но не уточнил, что это означает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров, американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой после блокировки и возобновления работы приложения, а президент США Дональд Трамп отметил в интервью Fox News, что китайские телефоны и компьютеры могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.

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    26 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Трамп предложил расселить беженцев из Газы в арабских странах

    Трамп заявил о возможности переселения беженцев из сектора Газа в арабские страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что сотрудничество с арабскими странами может позволить переселенцам из сектора Газа жить в спокойствии.

    «Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно», – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о том, как восстановить Газу, и где временно разместить около 2 миллионов палестинцев. Одним из потенциальных мест для их переселения могла бы стать Индонезия. Однако, как отметили в индонезийском МИД, Джакарте о таких планах неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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    25 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Зеленский: Трамп не знает, как закончить войну

    Зеленский заявил о поддержке тактики Трампа по переговорам с Россией, несмотря на отсутствие плана

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что ему нравится тактика президента США Дональда Трампа, который призывает Россию к переговорам с угрозой санкций в случае отказа, хотя детали завершения конфликта остаются неясными.

    Зеленский заявил о своей поддержке тактики американского президента Дональда Трампа в отношении России, пишет РБК.

    Он отметил, что ему импонирует угрожающий посыл Трампа по отношению к России, который призывает Москву к переговорам под угрозой санкций.

    Зеленский отметил, что, по его мнению, Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, хотя еще не знает, как это будет осуществлено.

    «Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже», – подчеркнул Зеленский.

    Украинский лидер также выразил желание видеть за столом переговоров Украину, Америку, Европу и Россию. Однако отметил, что пока не может четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, так как общего плана еще не существует.

    Зеленский отметил, что ему нравится прямота Трампа, но подчеркнул, что Трамп пока не знает всех деталей, как завершить войну и не обладает полным пониманием, чем может закончиться текущий конфликт.

    Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Зеленский указал, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены украинский депутатский корпус, евродепутаты и США, и также заявил, что готов обсудить возможность переговоров с Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп утверждал, что Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп также выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    26 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Трамп заявил о полной зависимости Канады от США

    Дональд Трамп считает Канаду зависимой от США и неспособной быть суверенной

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов и не может считаться суверенной страной, передает ТАСС. В разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома он подчеркнул, что Канада годами использовала США для своей выгоды. «Без наших субсидий Канада в действительности не существует», – считает президент США.

    Трамп также утверждал, что Соединенные Штаты теряют 250 млрд долларов ежегодно из-за взаимоотношений с Канадой. Он заявил, что может остановить это за один день, после чего «Канады не существовало бы как независимой страны». Американский лидер неоднократно предлагал Канаде стать частью США, обещая военные и другие преимущества, однако, власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, категорически отвергали такую возможность.

    В своих заявлениях Трамп акцентирует внимание на том, что без американской поддержки Канада не могла бы существовать в качестве независимого государства. Он подчеркивает, что это положение дел неприемлемо для США. Кроме того, Трамп упомянул, что правительство Канады не должно рассчитывать на прежние условия сотрудничества с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова согласно соглашению 1917 года. Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, как это может произойти. Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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