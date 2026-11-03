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Уволенный стратег Пентагона попал под следствие за утечки в СМИ
Axios: Бывшему стратегу Пентагона грозит трибунал за передачу данных об Украине
Отстраненный начальник управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США Бретт Сильвия попал под следствие за передачу информации СМИ.
Уволенного начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанта Бретта Сильвия могут предать суду военного трибунала за «предполагаемую утечку информации» журналистам Wall Street Journal и New York Times, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.
Из внутреннего отчета Пентагона следует, что Сильвия провалил четыре проверки на полиграфе и признался в раскрытии информации. С осени 2025 года он передавал журналистам данные об операции США против Ирана и о конфликте на Украине.
Как отметил один из источников, «президент нетерпимо относится к утечкам информации, поэтому увольнение Сильвии – это первый шаг в процессе привлечения к ответственности».
Собеседники портала добавили, что инцидент вызывает вопросы к Объединенному комитету начальников штабов, так как там не сообщали о подозрениях в адрес Сильвии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сильвия признался в передаче журналистам засекреченной информации об Украине и Иране.
В четверг министр обороны США Пит Хегсет уволил его из-за подозрений в передаче секретной информации.
Напомним, что еще в мае 2025 года в Пентагоне ввели новые меры по ограничению присутствия журналистов в здании после инцидента с утечкой информации о военных действиях.