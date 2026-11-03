Уволенный стратег Пентагона попал под следствие за утечки в СМИ

Axios: Бывшему стратегу Пентагона грозит трибунал за передачу данных об Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уволенного начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанта Бретта Сильвия могут предать суду военного трибунала за «предполагаемую утечку информации» журналистам Wall Street Journal и New York Times, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

Из внутреннего отчета Пентагона следует, что Сильвия провалил четыре проверки на полиграфе и признался в раскрытии информации. С осени 2025 года он передавал журналистам данные об операции США против Ирана и о конфликте на Украине.

Как отметил один из источников, «президент нетерпимо относится к утечкам информации, поэтому увольнение Сильвии – это первый шаг в процессе привлечения к ответственности».

Собеседники портала добавили, что инцидент вызывает вопросы к Объединенному комитету начальников штабов, так как там не сообщали о подозрениях в адрес Сильвии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сильвия признался в передаче журналистам засекреченной информации об Украине и Иране.

В четверг министр обороны США Пит Хегсет уволил его из-за подозрений в передаче секретной информации.

Напомним, что еще в мае 2025 года в Пентагоне ввели новые меры по ограничению присутствия журналистов в здании после инцидента с утечкой информации о военных действиях.