Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Кабмин Чехии утвердил проект бюджета с дефицитом 18 млрд долларов
Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.
Правительство Чехии утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, дефицит которого составит 386 млрд крон, или около 18 млрд долларов, передает ТАСС. Документ предполагает снижение дефицита на три миллиарда крон по сравнению с первоначальным предложением министерства финансов, озвученным в начале сентября.
Доходы государственной казны запланированы на уровне 2,199 трлн крон (примерно 104 млрд долларов). Расходы при этом составят 2,585 трлн крон (около 122 млрд долларов). Проект бюджета теперь должен пройти процедуру утверждения в парламенте.
В документе заложено существенное увеличение финансирования ключевых социальных сфер. Планируется повысить расходы на систему здравоохранения, образование, а также увеличить размер пенсионных выплат. Кроме того, оборонные траты страны в следующем году должны вырасти до 2% от ВВП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минфин Чехии предложил принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон.
Весной чешский премьер-министр Андрей Бабиш признал отставание страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.
В июле вооруженные силы республики пополнились последним из 42 переданных Берлином танков Leopard 2A4.