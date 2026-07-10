Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard

Чехия получила последний из 42 немецких танков Leopard 2A4

Tекст: Мария Иванова

Чехия завершила прием партии тяжелой бронетехники из Германии, передает РИА «Новости». В Оломоуцком крае на востоке страны состоялась церемония передачи последнего танка.

«Передача последнего из поставленных Чехии немецких танков Leopard 2A4 прошла в Оломоуцком крае на востоке республики. Ранее чешская армия получила в качестве дара от Германии за активную помощь Украине 28 танков данного типа, а также две ремонтно-эвакуационные машины Buffel 3. Позднее Чехия заключила контракт на поставку еще 14 танков Leopard 2A4», – говорится в сообщении.

В дальнейшем Прага планирует приобрести у ФРГ 44 боевые машины новейшей модификации Leopard 2A8. Стоимость будущей сделки оценивается в 34,2 млрд крон, что составляет около 1,6 млрд долларов. До этого основу танкового парка чешской армии на протяжении десятилетий составляли советские Т-72.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шесть танков Leopard 2A4 проехали по автомагистрали на востоке Чехии для проверки безопасности движения.

В конце прошлого года оборонный концерн KNDS получил заказы от пяти стран на новое поколение этих боевых машин.

Недавние разногласия между властями Германии и руководством данного предприятия поставили под угрозу первичное размещение акций компании.