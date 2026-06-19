Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Volkswagen подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников
Глава Volkswagen Блюме подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников
К 2030 году Volkswagen планирует сокращение 50 тыс. сотрудников, сообщил глава германского концерна Оливер Блюме.
«В 2026 году рамочные условия для автомобильной промышленности еще больше ужесточились», – приводит слова Блюме ТАСС со ссылкой на DPA.
По его оценке, положение концерна остается напряженным и сложным, и компания обязана на это реагировать.
Программа сокращения 50 тыс. рабочих мест по всему концерну до 2030 года реализуется по графику. Только в рамках основного бренда под сокращение подпадают 35 тыс. позиций, при этом численность персонала к концу 2026 года должна уменьшиться на 19 тыс. человек. Согласованы 28 тыс. случаев добровольного увольнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии.
Летом 2025 года около 20 тысяч сотрудников компании добровольно согласились на увольнение ради получения выходного пособия.