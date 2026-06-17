  • Новость часаВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» не остудит горячие британские головы
    Представлен новый франко-германский танк CAPINT
    Российские войска освободили Кутузовку в ДНР
    В ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти
    Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    17 июня 2026, 11:49 • Новости дня

    Разведчик Supercam S180 получил защиту от дронов-перехватчиков

    Российский Supercam S180 оснастили системой обнаружения дронов-перехватчиков

    Tекст: Мария Иванова

    На скоростной дрон-разведчик Supercam S180 установили комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров, а время его автономного полета увеличили до четырех часов.

    Скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 получил систему оптической и радиочастотной детекции для защиты от дронов-перехватчиков, сообщили в группе компаний «Беспилотные системы».

    «Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции. На беспилотник устанавливается дополнительная камера для обзора задней и верхней полусферы, которая может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении FPV-дрона», – рассказала представитель компании.

    Кроме того, продолжительность работы S180 была увеличена вдвое. Теперь аппарат способен находиться в воздухе более четырех часов, при этом возросла и его максимальная скорость, передает ТАСС.

    Как отметили разработчики, такие характеристики позволяют вести воздушную разведку за линией боевого соприкосновения, преодолевая опасные участки на максимальных скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали скоростной разведывательный дрон Supercam S180 на международной выставке в Эр-Рияде.

    Ранее беспилотники этой линейки получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В июне холдинг «Швабе» представил макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков на цель.

    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (15)
    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

    Комментарии (10)
    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули новые РЭБ для подавления связи Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления связи Starlink для БПЛА ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант», сообщил Коц в Max. Главная задача этих систем – нарушение работы спутникового интернета Starlink, который используется для управления многими украинскими дронами самолетного типа.

    Комплексы создают мощные помехи, заглушающие сигналы от терминалов. Одна такая установка способна обеспечить защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Для надежного прикрытия трассы протяженностью 410 километров потребуются десятки подобных систем.

    Помимо применения РЭБ, трассу начали патрулировать операторы подразделения «Рубикон». Их дроны-перехватчики массово сбивают украинские беспилотники. Однако отмечается, что для полноценной защиты от дронов-камикадзе необходимо создание грамотно выстроенной системы малой противовоздушной обороны, включающей мобильные огневые группы и радиолокационное обнаружение.

    Применение средств подавления сигнала Starlink названо оптимальным решением, так как прямое уничтожение американских спутников грозит военным конфликтом с США. Теперь ключевой задачей становится обеспечение эффективности комплексов РЭБ и налаживание их массового производства.

    В России для нужд армии создали комплекс глушения спутников Starlink «Волна Купол Гарант».

    В начале июня власти Херсонской области разработали систему противодействия вражеским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия».

    До этого мобильные огневые группы успешно отражали атаки украинских дронов на эту автомобильную дорогу.

    Комментарии (18)
    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

    Комментарии (8)
    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

    Комментарии (4)
    16 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Комбат «Задон» назвал ключевую прореху в обороне ВСУ в Константиновке

    Комбат «Задон» назвал теплицы прорехой в обороне ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Задон» рассказал, как российские бойцы нащупали самое слабое место в обороне ВСУ в Константиновке и применили маневр, чтобы сломить врага.

    Задачей российского батальона было – войти в город, сломить противника и занять позиции.

    «Мы применили маневр по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали самую слабую сторону у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицы, с теплиц все и началось. Зачистили, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Мы перехватили инициативу и за счет агрессии пошли дальше», – приводит рассказ комбата «Задона» Max-канал Минобороны.

    Он добавил, что противник рассаживался на ключевых перекрестках, наблюдал и старался максимально избегать контактов с российскими бойцами. ВСУ передавали информацию на свои ключевые точки, после чего в место дислокации ВС России прилетал FPV-дрон ВСУ.

    По словам «Задона», оборона противника организована так: минирование и большое число FPV-дронов. Бойцы ВС России выбирали время, часовые интервалы, двигались. Агрессия и напор в момент, когда ВСУ начинали сдавать, – стало залогом успеха российских военнослужащих.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА, днем ранее, 15 июня подразделения Южной группировки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, а 16 июня штурмовики ВС России за сутки освободили 120 зданий в поселении.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    В ОАК истребитель-невидимку Cу-57 назвали фаворитом у зарубежных заказчиков

    Истребитель-невидимка Су-57 показал эффективность в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Многофункциональный боевой самолет пятого поколения Cу-57 зарекомендовал себя в ходе спецоперации, что спровоцировало высокий интерес иностранных покупателей к экспортной версии машины, Алжир стал первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57Э, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе Ростеха) Вадим Бадеха.

    Первой страной, официально подтвердившей покупку экспортного варианта Су-57Э, стал Алжир. Алжирские летчики уже проходят обучение пилотированию новейшего российского истребителя. Кроме того, Россия направила Индии предложение о поставках и возможной локализации производства самолета на территории республики, рассказал он ТАСС.

    В феврале 2026 года Воздушно-космические силы России приняли партию истребителей Су-57 с обновленным комплексом вооружения, добавил Бадеха, уверенно назвав этот самолет лучшим в своем классе.

    «Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», – заявлял ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Занимавший пост министра обороны в 2022 году Сергей Шойгу отмечал блестящие результаты применения машины в ходе спецоперации. Успешные демонстрации машины на авиасалонах в Китае в 2024 году и Индии в 2025 году подтвердили высокий экспортный потенциал самолета.

    Технические характеристики самолета не раскрываются, но экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т и способен нести 7,5 т боевой нагрузки, может подниматься на 18 800 м, разгоняться до 2 Махов (двух скоростей звука), боевой радиус 1 250 км.

    При создании самолета использовались технологий малозаметности. Истребитель имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), по его  фюзеляжу распределены дополнительные антенны. Су-57 умеет «видеть» вокруг себя на все на сотни километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОАК в начале июня заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57. Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире и рассказал о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57. Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области

    Командование ВСУ создает в Черниговской области поток дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как своими решениями командование ВСУ создает потоки дезертиров.

    «В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150 отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продолжают стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, также бои идут в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях в Сумском районе, где штурмовики продвинулись на 19 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурм-группы продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В ходе зачистки лесных массивов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяты в плен трое военнослужащих 119 обр ТерО», – поделились бойцы.

    На Харьковском направлении в лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров, причем стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.

    «В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде», – рассказали «Северяне».

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. На двух участках бойцы продвинулись на расстояние до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых. Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Минобороны обновило ограничения для кандидатов на контрактную службу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России начал действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний, запрещающий прием на военную службу граждан с определенными психическими заболеваниями.

    Министерство обороны расширило список заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу, передает «Коммерсантъ».

    Согласно вступившему 15 июня в силу приказу, в войска не будут принимать лиц с шестью видами психических расстройств. В их числе шизофрения, умственная отсталость, фобии, хронический бред, а также органическое кататоническое и бредовое расстройства.

    Кроме того, в перечне упоминаются нарушения поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Ранее действовала более общая формулировка «Психические расстройства и расстройства поведения».

    В оборонном ведомстве пояснили, что новые правила приняты для недопущения на службу граждан с отклонениями и ради предупреждения происшествий в вооруженных силах.

    Предыдущее обновление списка противопоказаний состоялось в декабре 2025 года, когда перечень расширили с 26 до 35 позиций.

    В марте Министерство обороны предложило уточнить список запрещающих контрактную службу психических расстройств.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

    FAZ: США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу, стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей для усиления давления на европейских союзников, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    Решение американской стороны стало настоящей неожиданностью для многих партнеров по военному блоку, отмечает FAZ, передает ТАСС. Таким образом Вашингтон пытается заставить европейских союзников самостоятельно закрыть бреши в обороне накануне июльского саммита, говорится в материале.

    В конце мая журнал Der Spiegel уже публиковал информацию о планах американского руководства значительно снизить свой вклад в деятельность организации.

    Газета Bild также уточняла параметры сокращений в рамках механизма Force Model. Согласно этим данным, командование решило выделить меньше истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и военных кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил лишить Североатлантический альянс трети боевых самолетов.

    Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных из Германии.

    Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен назвал действия Соединенных Штатов признаком распада организации.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили у российских границ

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря вдоль границ России.

    Американский борт прошел вдоль территории Крыма и развернулся над восточной частью моря, напротив Сочи, передает РИА «Новости».

    Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета вылетел с военной базы в румынской Констанце, где он размещен на постоянной основе. Воздушное судно совершило уже несколько подобных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II кружил в районе Калининградской области.

    В конце мая американское воздушное судно провело патрулирование вдоль побережья Крыма и Сочи. Ранее этот разведывательный борт совершил несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    «Калашников» передал армии усовершенствованные автоматы АК-12

    «Калашников» отгрузил по госконтракту партию модернизированных автоматов АК-12

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы пополнились новой партией стрелкового оружия образца 2023 года, отличающегося улучшенной эргономикой и повышенной точностью стрельбы.

    Очередная партия модернизированных 5,45-миллиметровых автоматов АК-12 отправилась заказчику в рамках государственного контракта, сообщает Telegram-канал «Калашников».

    Это оружие пришло на смену АК-74 шесть лет назад и стало основным для российских военнослужащих. Объем производства поддерживается на стабильно высоком уровне из-за большой востребованности в зоне проведения специальной военной операции.

    С начала спецоперации поставки данной модели значительно возросли. Иностранные партнеры также проявляют неуклонный интерес к автомату благодаря его эффективному боевому применению и положительным отзывам. Версия 2023 года имеет адаптацию к всесуточному использованию и улучшенную кучность огня.

    При создании АК-12 активно применяются современные МИМ-технологии порошковой металлургии. Производитель переводит все больше деталей на литье под давлением специальных полимерных материалов, которые наполнены металлическими порошками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года концерн полностью выполнил обязательства по контракту на выпуск автоматов АК-12.

    Зимой прошлого года предприятие передало армии первую партию улучшенного оружия.

    Ранее конструкторы разработали укороченную модификацию автомата для штурмовых и разведывательных подразделений.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    Украинская армия потеряла более 21 тыс. военнослужащих в начале июня

    ТАСС: Украинская армия потеряла более 21 тыс. солдат в начале июня

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые две недели лета ВСУ лишились десятков тысяч бойцов на линии боевого соприкосновения, следует из сводок Минобороны.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в зоне проведения специальной военной операции, лишившись порядка 21 405 военнослужащих в период с 1 по 16 июня, передает ТАСС, ссылаясь на свои подсчеты по данным Минобороны.

    Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».

    При этом в мае украинские войска также несли значительные потери. В период со второго по 16 мая они составили 16 230 человек, а с 17 по 31 мая – 17 620 солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в январе лишились 15 тыс. человек в зонах СВО «Север», «Юг» и «Запад». ВСУ за сутки 13 июня потеряли в зоне СВО более 1,4 тыс. военнослужащих. В Белоруссии раскрыли десятки погибших на Украине боевиков «Полка Калиновского».


    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 21:09 • Новости дня
    Власти Сочи и Сириуса объявили угрозу атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Сочи и Сириуса, а также туристов предупредили о возможной опасности с воздуха из-за вероятного удара дронов.

    Опасность ударов с воздуха возникла на территории двух прибрежных муниципалитетов, передает ТАСС. «На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», – сообщил глава города Андрей Прошунин.

    Аналогичные меры безопасности затронули соседнюю федеральную территорию Сириус. Глава местной администрации Дмитрий Плишкин отметил, что все профильные службы и средства защиты приведены в полную готовность для отражения возможного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая власти уже объявляли об угрозе атаки беспилотников в Сочи и Сириусе.

    В марте мэр города Андрей Прошунин сообщил о работе системы противовоздушной обороны. Прошлым летом при падении обломков сбитого дрона в Адлерском районе погибли два человека.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ заставляет пострадавших в боях солдат возвращаться на линию соприкосновения, отказывая им в необходимой медицинской помощи и отправляя лечиться в подвалы, рассказал пленный солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    «Меня ранило, я вернулся назад, сказали: «Нельзя, иди воюй». Я говорю: «Я кровью истекаю, мне надо лечиться», – рассказал он РИА «Новости».

    В итоге он был вынужден самостоятельно оказывать себе помощь в подвале. После выздоровления солдата отправили на линию боевого соприкосновения.

    Во время очередного задания Королешин снова получил ранение, после чего бросил оружие со снаряжением и принял решение сдаться в плен. Вместе с ним аналогичный выбор сделал его напарник, однако он направился в другую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. Украинское командование в мае отправило на передовую под Избицкое подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов. «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ
    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана
    Politico: Евросоюз ужесточит политику в отношении Китая
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков
    Американский бизнес увеличил поставки топлива и товаров на Кубу в обход эмбарго
    Ученые раскрыли секрет идеальной памяти в глубокой старости
    Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru

    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана

    Иран и США договорились в пятницу на этой неделе подписать соглашение и открыть Ормузский пролив. Только на новостях о будущих соглашениях цены на нефть упали до трехмесячного уровня – 80 долларов за баррель. Остается главный вопрос: как глубоко может подешеветь нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина в Гааге проиграла России пролив и море

    Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря и Керченского пролива, о незаконности Крымского моста и о компенсациях. Спор, который Украина инициировала почти десять лет назад, завершился полной победой России. Эксперты называют решение беспрецедентным: оно впервые фиксирует новые границы страны на международном уровне и навсегда закрывает Азовское море для иностранных военных кораблей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии

    Норвежская монархия переживает настоящее потрясение: сын кронпринцессы получил реальный тюремный срок за серию избиений и изнасилований. Впрочем, у матери насильника тоже в свое время была бурная молодость. Скандал будет иметь последствия и для норвежской королевской семьи - а может быть, и в целом для образа всех монархий в Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации