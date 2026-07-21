Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США
Министерство обороны США направило запрос на дополнительное финансирование для расширения личного состава вооруженных сил, в том числе медицинских работников.
Пентагон запросил дополнительное финансирование в размере 1,7 млрд долларов на дальнейшее увеличение численности и укрепление личного состава американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».
В документе отмечается потребность в расширении штата, включая медицинских работников.
«(Требуются - ред.) 1,7 млрд долларов на продолжение роста нашего военного персонала и мощи, включая медицинский персонал, на фоне рекордных показателей набора», – говорится в запросе оборонного ведомства.
Помимо этого, Пентагон просит выделить 11,6 млрд долларов для обеспечения доминирования США в цифровом пространстве.
Эти средства планируется направить на разработку беспилотных аппаратов, развитие передовых вычислительных систем и укрепление совместной киберзащиты.
Согласно статистике USAFacts, к концу прошлого года общая численность американских войск по всему миру составляла 2,81 млн человек. Из них 2,1 млн – это военнослужащие, а более 715 тыс. – гражданский персонал.
Силы распределены между армией, ВМС, ВВС, морской пехотой, береговой охраной и космическими войсками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава министерства войны США Пит Хегсет выявил миллиарды долларов дублирующих расходов в бюджете Пентагона.
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