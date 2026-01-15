Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
ВС России ликвидировали пять офицеров ВСУ на различных направлениях СВО
Пять украинских офицеров, включая заместителя командира батальона штурмовой бригады «Лють», были уничтожены на различных участках СВО, сообщили представители российских силовых структур.
Заместитель командира батальона штурмовой бригады «Лють» майор полиции Александр Куралех был уничтожен в ДНР. На покровском направлении ликвидировали капитана полиции Максима Негару из штурмовой бригады «Хижак». В населенном пункте Краснополье Сумской области был уничтожен капитан Александр Чуб, начальник отделения и связи пограничной заставы 5-го погранотряда.
Также в ДНР погиб командир аэромобильной роты старший лейтенант Дмитрий Соколко. В районе Славянска ликвидирован лейтенант Сергей Мартыненко из 30-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС данные источника в силовых структурах.
Он подчеркнул, что «большинство из них уничтожены на командных пунктах, которые круглосуточно выявляются нашими разведчиками, после чего координаты оперативно передаются на поражение».
Источник добавил, что успех операции принесли слаженная работа разведки и операторов ударных беспилотников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. При этом ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 1,3 тыс. военных. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.