Союз православных женщин назвал лучшие дни для поздравлений

Дмитриевская выделила 8 марта и День жен-мироносиц для поздравлений женщин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поздравлять женщин следует всегда, а не только в определенные даты, заявила РИА «Новости» сопредседатель Союза православных женщин Наталья Дмитриевская.

Она подчеркнула: «Женщин нужно поздравлять всегда, и не ждать для этого какого-то определенного праздника. 8 марта – лишний повод поздравить любимых женщин. А праздник Жен-мироносиц – это еще один прекрасный повод поздравить прекрасных женщин».

Праздник жен-мироносиц отмечается во второе воскресенье после Пасхи, в 2026 году он выпадет на 26 апреля. По христианскому преданию, жены-мироносицы были первыми, кто узнал о воскресении Христа, когда пришли ко гробу и нашли его открытым. В этот день православные традиционно выражают благодарность и поздравляют женщин.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что нерабочий день в честь Международного женского дня 8 марта переносится на понедельник, 9 марта, что даст три дня отдыха подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, в марте 2026 года не будет сокращенных рабочих дней перед Международным женским днем.

Также сообщалось, что мошенники начали распространять опасные открытки на 8 Марта, которые ведут на фишинговые сайты или запускают скачивание вредоносного ПО.