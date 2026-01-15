Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Хотени и Мирополья Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Волчанских Хуторой, Тихого и Великого Бурлука.

При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР), Петровкой, Грушевкой, Благодатовкой, Моначиновкой и Купянском-Узловвм Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Новотроицкого, Закотного и Константиновки ДНР.

Противник потерял свыше 185 военнослужащих, два танка, шесть броемашин. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin, станцию РЭБ, склады боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белицкого, Гришино, Завидо-Кудашево ДНР, Новопавловки, Просяной, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, танк, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Риздвянкой, Зализничным, Терноватым, Лесным, Барвиновкой и Жовтневвм Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, семь бронемашин и три артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

Накануне российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.