Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?14 комментариев
Пленный боец ВСУ: Украинское командование не знало о ситуации в Константиновке
Руководство украинской армии отправляло солдат на позиции, не зная о переходе значительной части объектов в Константиновке под контроль российских войск, заявил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский.
Кимаковский сдался в плен в Константиновке, по его словам, офицеры не располагали актуальными данными о реальном положении дел на этом участке фронта, передает РИА «Новости».
«Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты Российской армии», – заявил боец.
Он уточнил, что изначально группу отправили на наблюдательный пункт на две недели.
Путь до указанной точки занял четыре дня. Украинец попал в руки российских военных, когда вместе с сослуживцами зашел в один из домов на перекур. Мужчина также добавил, что был мобилизован дважды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные из-за незнания реальной обстановки случайно выходили на российские позиции в Константиновке.