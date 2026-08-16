Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Летевшие во Внуково рейсы перенаправили на запасные аэродромы
Временные ограничения на прием воздушных судов в московском авиаузле вынудили диспетчеров отправить пять прибывающих во Внуково бортов в другие регионы и соседнюю Белоруссию.
«Пять рейсов были перенаправлены на посадку в Минск, Петербург, Нижний Новгород, Уфу и столичный Шереметьево», – сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Внуково.
Изменения коснулись самолетов из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани.
Ранее Росавиация ввела кратковременные ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского.
Представители аэропорта добавили, что все наземные службы переведены на усиленный режим работы. Ожидающих вылета пассажиров обеспечивают необходимым обслуживанием в соответствии с федеральными правилами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.