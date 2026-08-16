Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз
Иран и Оман договорились по карте судоходства через Ормуз
Иран и Оман, как два прибрежных государства, уже почти три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного морского маршрута, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью.
«Несмотря на препятствия со стороны США, эти переговоры [Тегеран-Маскат] за последние три недели достигли позитивного и перспективного прогресса, было достигнуто соглашение по карте морских маршрутов», – приводит слова Багаи Press TV.
Он добавил, что обсуждения по ряду оставшихся вопросов продолжаются, включая совместное заявление, которое должны выступить Тегеран и Маскат.
Представитель МИД Ирана подчеркнул, что ирано-оманская договоренность представляет собой независимое соглашение между двумя прибрежными государствами, направленное на обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив при сохранении суверенитета обеих стран.
Багаи подчеркнул, что процесс полного восстановления безопасности в Ормузском проливе и нормального прохода торговых судов зависит от прекращения «противоправных действий, вмешательства, угроз и военно-морской блокады, введенной США, а также от выплаты компенсаций за нарушения обязательств, имевших место в течение последних двух месяцев».
Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу.