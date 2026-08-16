Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз

Иран и Оман договорились по карте судоходства через Ормуз

Tекст: Катерина Туманова

«Несмотря на препятствия со стороны США, эти переговоры [Тегеран-Маскат] за последние три недели достигли позитивного и перспективного прогресса, было достигнуто соглашение по карте морских маршрутов», – приводит слова Багаи Press TV.

Он добавил, что обсуждения по ряду оставшихся вопросов продолжаются, включая совместное заявление, которое должны выступить Тегеран и Маскат.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что ирано-оманская договоренность представляет собой независимое соглашение между двумя прибрежными государствами, направленное на обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив при сохранении суверенитета обеих стран.

Багаи подчеркнул, что процесс полного восстановления безопасности в Ормузском проливе и нормального прохода торговых судов зависит от прекращения «противоправных действий, вмешательства, угроз и военно-морской блокады, введенной США, а также от выплаты компенсаций за нарушения обязательств, имевших место в течение последних двух месяцев».

Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу.