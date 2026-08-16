Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе
WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом
По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.
«В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).
Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.
«Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.
По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.
Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.
Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.