WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

Tекст: Катерина Туманова

«В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

«Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.