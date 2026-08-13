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Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе
В Ормузском проливе атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.
«ADNOC подтвердила, что в четверг вечером, 13 августа, два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения со ссылкой на WAM.
Пострадавших нет. Подчеркивается, что ситуация остается под контролем.
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран, передает ТАСС.
Абу-Даби требует от Тегерана остановить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа коммерческий корабль Национальной нефтяной компании Абу-Даби попал под ракетный обстрел во время прохождения Ормузского пролива.
В середине июля два танкера ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.
Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.