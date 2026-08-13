Суда нефтяной компании Абу-Даби подверглись нападению в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

«ADNOC подтвердила, что в четверг вечером, 13 августа, два ее судна подверглись атаке во время прохода через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения со ссылкой на WAM.

Пострадавших нет. Подчеркивается, что ситуация остается под контролем.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран, передает ТАСС.

Абу-Даби требует от Тегерана остановить агрессивные действия и «полностью и безоговорочно открыть пролив».



Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа коммерческий корабль Национальной нефтяной компании Абу-Даби попал под ракетный обстрел во время прохождения Ормузского пролива.

В середине июля два танкера ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.

Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

